В бригаде отметили, что оккупанты из 155 бригады морской пехоты "отличаются особой жестокостью к украинцам".

В Курской области РФ украинские десантники "минуснули" оккупантов из спецподразделения "Ахмат" и 155 отдельной бригады морской пехоты.

Как сообщили в 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде, уничтожение врага во время штурмовых действий на Курщине зафиксировали дроны с воздуха. Оккупанты из 155 бригады морской пехоты "отличаются особой жестокостью к украинцам". Несколько таких захватчиков попали в плен.

"Только двое из россиян умеют пользоваться мозгами - они захотели спасти свою жизнь и сдались в плен. Им сразу оказали медицинскую помощь", - рассказали в бригаде, добавив, что других оккупантов ликвидировали.

Курская операция ВСУ - актуальное

Напомним, пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Дина Вонг сообщила, что россияне в Курской области получили приказ не брать в плен украинских военнослужащих.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление Путина о том, что украинские войска в Курской области окружены. Также он сообщил, что с 8 августа российская армия на этом участке фронта потеряла 17819 человек личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: