Близкий к Кремлю источник назвал заход украинских сил в Курскую область очень неприятным событием, отметили журналисты.

Продолжается война в Украине, и бои в Курской области между бойцами Вооруженных сил Украины и российскими оккупантами "могут продлиться несколько месяцев".

Таким прогнозом с "Медузой" поделились российские чиновники. "Близкий к правительству собеседник уточняет: эта оценка "достаточно оптимистическая - если все получится", - выяснили журналисты.

Собеседник, близкий к Кремлю, сказал изданию, что "сам заход (украинских воинов, - Ред.) на территорию РФ и взятие под контроль сел - это событие новое, и событие очень неприятное. "Вначале было непонятно, какими силами зашли, на какой срок это. Сейчас понимание есть, это всегда легче. До областных центров далеко…", - добавил источник.

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Важные новости насчет операции в Курской области - что сообщалось

В начале августа ВСУ начали наступать на Курщине и уже взяли под контроль более чем 90 российских населенных пунктов. На освобожденной территории украинская сторона создала военную комендатуру.

Издание Forbes писало, что украинские воины из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады во время штурма сала Малая Локня могли взять в оперативное окружение части российской 18-й мотострелковой дивизии.

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