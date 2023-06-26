Речь идет об успешных наступательных действиях на Мелитопольском направлении.

В результате системного давления Силы обороны Таврического направления имеют успехи и продвинулись на полтора километра вглубь противника.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления. Отмечается, что речь идет об успешных наступательных действиях войск и ударных подразделений группировки "Таврия" на Мелитопольском направлении.

"Идет закрепление на достигнутых рубежах, проводится разминирование и аэроразведка местности", - сообщает пресс-центр.

В сообщении сказано, что работает украинская артиллерия по выявленным целям противника и осуществляются меры контрбатарейной борьбы.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал украинские позиции и совершил 450 обстрелов.

В сообщении отмечается, что за последние сутки потери врага – 146, а ранены - 229 оккупантов, а также четверо взяты в плен. Также уничтожено 15 единиц вооружения и военной техники противника, в частности, четыре боевые броневые машины, два БпЛА "Supercam", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" и автомобильная техника. Также был уничтожен склад боеприпасов врага.

Продвижение войск "Таврия" - что известно

Напомним, 20 июня командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский констатировал продвижение наших сил на этом направлении.

При этом отмечал, что за сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот, ликвидировано почти 50 единиц вражеской техники и 5 мест хранения оружия.

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