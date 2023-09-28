По словам Радакина, Путин потерял контроль над войной, которую начал.

Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин прокомментировал последние удары по Черноморскому флоту РФ. Он заявил, что это пример того, как Украина удерживает инициативу.

Об этом пишет Радио Свобода. Отмечается, что Радакин находится с визитом в Киеве. По его словам, обсуждали новые обязательства по военной помощи, которые были взяты в Рамштайне и помогут "укрепить и выдержать устойчивость Украины в течение зимы и после нее".

Говоря о недавних ударах по Черноморскому флоту России Радакин подчеркнул, что это – "еще один пример того, как Украина удерживает инициативу".

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"Путин потерял контроль над войной, которую он начал. Этот визит вместе с моими визитами летом укрепили мое убеждение, что Украина одержит победу. Великобритания будет оставаться с ней на каждом шагу", – добавил Тони Радакин.

Удары по Черноморскому флоту РФ

С начала полномасштабной войны РФ против Украины было нанесено немало ударов по российским кораблям. Пожалуй, один из самых известных случаев – потопление крейсера "Москва", который подбили в апреле 2022 года.

Недавно в сухом доке в оккупированном Севастополе был поражен большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка – носитель крылатых ракет "Калибр". С высокой долей вероятности, восстановить их в ближайшее время россиянам не удастся.

Всего к началу широкомасштабного вторжения РФ имела в Черном море 13 кораблей. По словам представителя Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрия Плетенчука, по состоянию на сейчас 5 этих кораблей небоеспособны, а два из них – практически уничтожены.

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