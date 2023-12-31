Россияне прибегают к любым методам давления на украинское общество, чтобы расшатывать ситуацию внутри Украины.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и украинский волонтер и парамедик, пережившая российский плен Юлия Паевская с позывным "Тайра", рассказали, когда в освобождении военнопленных и гражданских заложников больше помогает режим тишины, а в каких случаях - публичность.

В эфире общенационального телемарафона они акцентировали, что страна-агрессор ведет гибридную войну против Украины, поэтому Россия прибегает к любым методам, чтобы давить на украинское общество и расшатывать ситуацию в середине государства.

Парамедик "Тайра" отметила, что не нужно придавать огласку персоне, если человек не был до этого публичным лицом, потому что за счет большого публичного внимания повышается для врага значимость пленного.

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"Многое зависит от того, был ли человек до того (до плена - УНИАН) известным, хотя бы немножко. Если была, то это помогает. Если, например, никому не известный комбайнер, вдруг появляется в сети и многие люди о нем говорят, то ему будет очень нехорошо в плену. Пожалуйста, не делайте этого, потом вам ваши родные не будут благодарить за это", - подчеркнула Паевская.

"Тайра" добавила, если в российском плену не публичное лицо и понятно, что иногда родным или друзьям очень трудно терпеливо ждать, то действенным способом выразить желание вернуть близких к дому, могут стать письменные обращения в международные организации.

"Неважно являетесь ли вы родственник пленного, или нет. Каждый может написать письмо в Международный Красный Крест и отослать письмо в Женеву, например. Тогда понемногу-понемногу, но тронется вопрос с места. С просьбой предоставить хотя бы информацию, где содержится пленный, там можно указать имя и фамилию пленного. Можно пообщаться с друзьями за границей, попросить их поучаствовать на Красный Крест или попросить их написать письмо в Сенат США, сенаторам которых они избирают. Чтобы влияние было мощное", - пояснила Паевская

"Тайра" акцентировала, что трудно говорить о том, что чувствуют родные пленных, но самое главное для возвращения близких - это выдержка. Родственникам тех людей, которые находится в плену и уже прошли очень много путей для возвращения своих родных, перепробовали все способы обращения, волонтер посоветовала присоединяться к акциям, которые привлекают внимание международного общества.

"Надо ходить на акции, чтобы предоставлять огласку и напоминать обществу, что близкие друзья или родные до сих пор в плену. Мне все это не безразлично из-за того, что я лично знаю, что там происходит. Обществу надо напоминать, но надо также помнить о том, что идет война. Отказ россиян отдавать наших пленных, наших гражданских, возвращать наших детей, это также часть информационно-психологической войны. Россияне прибегают к любым методам, чтобы давить на наше общество, чтобы расшатывать ситуацию в середине государства. Люди, которые не очень в этом осведомлены, могут даже повестись на это, особенно если им расскажут, что якобы Украина отказывается от обмена. Это полная ложь и это абсолютно не так", - подчеркнула Паевская.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека отметил, что в медийном пространстве нужно концентрировать внимание международного общества на вопросе нарушения РФ прав украинских военнопленных и гражданских заложников, но при этом в публичном пространстве не надо сосредотачиваться на конкретном человеке.

"Что касается военнопленных, нам надо постоянно напоминать мировому сообществу, что такая проблема относительно нарушения прав военнопленных и гражданских заложников происходит. Россия это делает. И вот эта постоянная огласка нужна. Но, как только упоминается конкретная фамилия, запускается флешмоб, собираются подписи, таким образом ухудшается положение конкретного человека в плену, делается более трудной процедура его возвращения. Поэтому выходить на митинги надо, приходить в офисы международных организаций как в Украине, так и не в Украине, особенно в организацию Международного Красного Креста, надо", - акцентировал Лубинец.

Он добавил, что многие страны мира помогает Украине с возвращением детей, военнопленных и гражданских заложников.

"С последним возвращением детей нам очень много помогал Катар и ЮНИСЕФ. Также публично я могу вспомнить Турцию. Мы продолжаем коммуникацию с нашими турецкими коллегами, которые продолжают давить на РФ, чтобы разблокировать процесс гражданских, так и военнопленных. Очень много деталей мы раскрывать не можем. Но все, что касается от Украины, мы делаем, мы готовы менять", - отметил Лубинец.

Он акцентировал, что даже сегодня у него "происходили коммуникации с посредником, чтобы разблокировать процесс возвращения военнопленных". "Исключительно из-за нежелания россиян делать обмены военнопленных, сейчас этот процесс заблокирован. Россияне хотят использовать родственников военнопленных против государственной власти Украины. У нас есть системные факты, что россияне звонят родственникам и говорят, что "мы готовы отдать, это Украина не хочет забирать" - это неправда. Они сразу предлагают родственникам выходить на митинги, блокировать дороги, админздания... Да, это часть гибридной войны РФ против нашего государства", - подчеркнул Лубинец.

Зеленский рассказал о помощи в освобождении украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей итоговой годовой пресс-конференции рассказал о помощи других стран в освобождении пленных украинцев и прокомментировал вопрос об обмене пленными, отметив, что "процесс усложнен".

На днях в издании Politico вышел материал, в котором раскрывается, как Россия сейчас использует военнопленных, чтобы дискредитировать Киев.

Недавно в Запорожье и на Волыни родственники защитников Мариуполя, которые уже 20 месяцев находятся в плену, провели акции в поддержку военнопленных.

Группа 1+1 media обратилась к международному профессиональному сообществу и правозащитным комьюнити с просьбой посодействовать освобождению из российского плена корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка, а также всех гражданских заложников, которых Россия незаконно удерживает с начала полномасштабной войны в Украине.

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