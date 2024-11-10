Для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы назначено 11 судебных экспертиз.

В Украине продолжается расследование обстоятельств катастрофы истребителя F-16, во время которой погиб украинский пилот Алексей Месь.

Как сообщило Государственное бюро расследований в комментарии "Суспільному", для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины назначено 11 судебных экспертиз.

"Среди них комплексная комиссионная судебная инженерно-транспортная и военная, компьютерно-техническая по информации, содержащейся на изъятом бортовом самописце с указанного самолета, товароведческая, судебно-медицинская и другие", - сообщили в бюро.

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Следователи отметили, что проведение экспертных исследований продолжается.

Кроме того, отмечается, что выводы об окончательных причинах катастрофы и ее причинах, в частности, произошло ли это "в результате действий или бездействия конкретных должностных лиц или самого пилота" можно будет сделать только после получения и анализа результатов всех судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств.

Катастрофа F-16 в Украине - что известно

27 августа россияне совершили одну из самых мощных атак по Украине, для отражения удара были задействованы самолеты F-16. Позже в Генштабе подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота Алексея Меся, для выяснения причин назначена специальная комиссия Минобороны.

Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап сказал, что потеря истребителя - не проблема, а трагедия заключается в гибели одного из лучших украинских пилотов.

В сентябре главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN заявил, результаты расследования катастрофы будут известны в ближайшее время. Он также заверил, что Украина не собирается это скрывать.

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