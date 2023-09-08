За последнее время многие российские оккупанты попали в плен, обменный фонд для освобождения украинских защитников постоянно пополняется.

В последнее время много российских оккупантов, которые приехали убивать украинцев, попали в украинский плен. Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал журналистам.

Представитель ГУР отметил, что со стороны РФ наблюдается промедление в деле обмена военнопленных весь период во время войны России против Украины.

"Напомним, что пленные среди гражданских и военных украинцев были еще задолго до полнометражного вторжения. Есть люди, которые находятся в российском плену с 2014 года", - подчеркнул Юсов.

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При этом, несмотря на такую ситуацию, процесс освобождения украинцев из российского плена продолжается. Он напомнил, что с 24 февраля 2022 года уже состоялось 48 обменов, почти 2 тыс 600 украинцев были возвращены. "Работа продолжается. Новости обязательно будут", - добавил Юсов.

Также у него уточнили, не осложнилась ли ситуация с обменом после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган решил передать Украине командиров "Азова".

"Сложности со стороны Российской Федерации по выполнению женевских конвенций, по соблюдению международного гуманитарного права - это традиционные вещи", - сказал Юсов.

Он считает, что не нужно учитывать то, как РФ интерпретирует определенные международные события или действия украинских сил безопасности и обороны.

"Работа по обмену ведется. Очень важно, что обменный фонд, в частности вследствие активных действий украинских сил безопасности и обороны, пополняется, и пополняется немало. То есть, сейчас многие российские оккупанты за последнее время попали в украинский плен. Часть, примерно каждый пятый из них, сдались добровольно, в том числе воспользовавшись программой "Хочу жить". Эта работа продолжается", - подчеркнул Юсов.

Кроме того, представитель ГУР отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "важной задачей так называемой "СВО" (так Россия называет геноцидную войну против Украины - УНИАН) является возвращение российских военнопленных домой". "Заявление было. Теперь надо ждать конкретных действий. Украина готова возвращать своих граждан. будет делать для этого все возможное", - сказал Юсов.

Обмен пленными-что известно

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть из плена 2598 украинцев.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов ранее сообщал, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

В то же время он отмечал, что "обменный фонд" у Украины меньше, чем в России.

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