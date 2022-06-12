Жизнь в оккупации возле огромной АЭС: как выживает Энергодар

Самая крупная в Европе АЭС – Запорожская, а также ее город-спутник Энергодар оказались в оккупации с первых дней широкомасштабной российской агрессии. В каких условиях выживают местные жители и работники АЭС и как ведут себя оккупанты УНИАН рассказали супруги, которым удалось вырваться из захваченного города.

Самая мощная АЭС в Европе уже более трех месяцев находится под контролем российских оккупантов, в заложниках у них – около 30 тысяч энергодарцев. Люди живут на "пороховой бочке", так как захватчики свободно перемещаются по всей территории атомной станции, а на какие безумства они способны, весь мир видит каждый день.

УНИАН удалось пообщаться с супругами из оккупированного Энергодара (их данные мы не раскрываем в целях безопасности).

С автоматами против танков и БТР

"В первый день вторжения РФ было непонятно, чего ждать, но успокаивало чувство, будто происходящее настолько далеко, что тебя не коснется…", – признается местный житель.

По его словам, войска РФ три дня подходили к городу, и все три дня люди собирались на главном въезде в Энергодар, чтобы не пустить их.

"Люди работали как единый механизм, каждый был чем-то занят: кто-то покрышки тянул, кто-то "бандеровские смузи" делал, женщины приносили еду тем, кто дежурил на блокпостах, волонтеры в городских чатах собирали самое необходимое и отвозили активистам. Все старались чем-то помочь", – вспоминает он, добавляя, что, к сожалению, Энергодар остался фактически без защиты.

"На въезде военных не было. Были только мирные люди и активисты. Всю тероборону и военных 24-25 февраля отправили под Васильевку для защиты запорожского направления. Из военных была только военизированная охрана, но только на территории АЭС. По сути, город остался без защиты. В Энергодаре ни танков, ни БТР, никакой военной техники не было. А на всю станцию был всего один БТР и две боевых машины типа "Козак"", - рассказывает он.

Днем 2 марта войска РФ пошли в наступление, получив команду "взять город".

"На всю нашу несколькотысячную толпу оружие (автоматы) было лишь у сотни человек. Так что противостоять танкам и БТР ребята не могли. Ближе к ночи российские войска вошли в город, были слышны взрывы и автоматные очереди, – рассказывает энергодаровец. – Эту ночь мы всей семьей провели в коридоре. Я не спал до полуночи, потом уснул и проснулся в три часа ночи от того, что жена возле меня плачет. На вопрос, что случилось, она сказала, что атомная горит, что ее бомбят. Я посмотрел прямую трансляцию, понял, что горит здание, которое опасности не несет, и успокоил ее".

Ночь, когда рашисты, совсем обезумев, обстреливали АЭС из танков, его жена вспоминает с ужасом: "Наверное, самое страшное было, когда в город вошли оккупанты. Никто не думал, что вообще такое возможно: на станцию с танками. До сих пор не укладывается в голове. Ночь была адская. Йод рядом подготовлен (хорошо, что сдаем экзамен по радиационной безопасности, и знаем, сколько его нужно). И до сих пор руки трясутся, когда вспоминаю… Помню, как смотрела прямую трансляцию со станции, и свои жуткие мысли, которые даже страшно озвучивать…".

Супруги вспоминают, что в первые дни вторжения все вокруг были в полном недоумении от того, что происходит, и верили в скорое освобождение: "Мы очень надеялись, что вот-вот придут наши ребята и выгонят орков".

За проукраинскую позицию – в подвал

На данный момент обстановка в городе спокойная, но напряженная, рассказывают местные.

"Оккупанты ходят тут, как царьки. Если не провоцировать, то не трогают. Но без остановки похищают людей. Тех, у кого были связи с ВСУ или с теробороной, их родственников, или тех, кто просто им не нравится. Кого-то похищали за репосты и лайки в поддержку Украины в Facebook", – отмечает энергодаровец.

"Говорят, что они с нами надолго, что им у нас нравится. Одна проблема: они нам – нет. Приехали бы к нам до войны с мирными намерениями, никто бы и слова не сказал. А сейчас – одна ненависть к ним", – добавляет собеседник УНИАН.

Они с женой уверены, что в Энергодаре большинство против российских оккупантов и ждут прихода ВСУ. Но, говорят: в семье не без урода. К сожалению, есть предатели, которые сдают оккупантам своих же, особенно АТОшников и активистов, выходивших на блокпосты против вторжения РФ в первые дни.

"Это очень страшно. Людей неделями держат в подвалах с мешками на головах, скорее всего, бьют. Недавно была ситуация со стрельбой и погоней за мужчиной на территории школьного стадиона, на котором была куча детей. Более 15 человек с автоматами сбили мужчину с ног и избили, потом подняли и поволокли в машину", – вспоминает жительница Энергодара.

"Город полностью украинский был и остается! На тот же устроенный "орками" "парад" 9 мая вышло человек 300, не больше. Тех, кто перешел на сторону оккупантов, все знают в лицо. Когда наши придут, то пусть боятся: их вышвырнут всех! – уверен ее супруг. – "Освободители" освободили нас от нормальной жизни, от возможности ездить свободно по городу и путешествовать за его пределами, от привычных продуктов питания, от всего! Зато мы теперь почувствовали, как жили наши родители в 90-х годах и что такое очереди за продуктами. Пусть будут прокляты и домой вернутся в черных мешках!".

"Барыги" из Крыма и закрытые аптеки

Проблем с продуктами в Энергодаре, говорят, нет, за счет фермеров из близких сел и "барыг", которые ездят в оккупированные Крым или Мелитополь, а потом торгуют из машин, как в лихие 90-е. При этом цены на многие товары подскочили "до небес".

"Поначалу не верилось, что что-то может пропасть с прилавков. Но, спустя месяц, закрылись все супермаркеты из-за отсутствия продуктов. Появились огромные очереди в маленькие магазины. Цены выросли значительно. Например, свинина по 250 грн, говядина – 300, хлеб – 20-25, сахар сначала был по 100 грн, сейчас 50-60. Гречка – 80. Дешевые овощи и фрукты. Рядом много сел, они обеспечивают нас некоторой продукцией", – рассказывает житель Энергодара.

По словам его жены, если хорошо поискать, в Энергодаре все еще можно найти украинскую продукцию.

"Овощи и фрукты дешевые из-за того, что в селах в теплицах выращивают очень много всего, и сейчас людям просто некуда сбывать свой товар. Люди такие большие деньги потеряли", – рассказывает она.

Что касается медицинского обслуживания, с этим ситуация гораздо сложнее: на весь город не работает ни одна аптека.

"Больница и врачи работают, конечно. Насколько я знаю, никто из врачей не перешел на сторону оккупантов. Но, не дай Бог, заболеть. Начинается квест: найди лекарство. Сначала была аптека, в ней продавали лекарства, привезенные из Крыма. Сейчас и она закрыта. Крутимся, у кого, что осталось, и просим, если кто-то едет к нам из Запорожья, чтобы, по возможности, привезли", – отмечает собеседница УНИАН.

Чтобы помогать друг другу, местные создали в Telegram и Viber чаты, в которых они делятся тем, что у них осталось.

Но с каждым днем все больше горожан решают выехать. Улицы некогда оживленного Энергодара пустеют. Оставшиеся редко выходят из дома, сутками сидят без связи и кое-как ловят интернет, чтобы узнать новости.

"Выехать из города можно, но проблематично и опасно. На Запорожском направлении идут бои, пропускают редко. Стоят километровые колонны. Понятное дело, что их используют как живой щит. Люди в этих колоннах стоят по пять дней. И это в поле, представьте. Но люди выезжают, да. Недавно знакомые выехали на своей машине через Крым в Россию. Дальше – Грузия, Турция, а потом – путь в Хорватию", – отмечает наш собеседник.

Говорит, в городе осталось около 30 из 50 тысяч населения. Многих "держит" работа на атомной станции. Люди с опасением смотрят в будущее, но всем сердцем продолжают верить, что Энергодар и ЗАЭС освободят уже скоро.

Иван Бойко