Во время массированных обстрелов ракеты по Украине выпускают как с моря, так и с воздуха.

Процесс подготовки к новому массированному ракетному удару России по Украине требует много времени и большого объема информации. Подготовка к подобным атакам длится не один день.

Как рассказал в эфире Апостроф TV спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, для массированных ракетных ударов российские оккупанты используют высокотехнологичное оружие. Ракеты выпускают по нашей стране как с моря, так и с воздуха.

"Да, ракеты, которые запрограммированы на какую-то цель, следуя к ней, могут менять траекторию полета. Мы говорим о высокотехнологичном оружии, речь идет о новейших ракетах, которые запускает стратегическая авиация, так же, как и запускаются ракеты с кораблей ЧФ РФ", – пояснил он.

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По словам Игната, во время подготовки к очередной атаке россияне нуждаются в большом количестве информации и данных о расположении необходимых объектов, по которым будет осуществляться удар.

"Проводится сбор информации, развединформации, которая помогает врагу как можно лучше разработать маршруты, запрограммировать ракеты на свой маршрут и нанести удары, выпуская по несколько волн. Мы же видим, что сначала самолеты запускают одну группу ракет, через десять минут вторую группу ракет, потом третью. Таким образом они пытаются рассредоточить внимание и обойти нашу ПВО. Они маневрируют и безусловно могут менять свой курс, так как управляется оператором через спутниковую систему", – рассказал Игнат.

Ракетные удары по Украине

С октября 2022 года Российская Федерация нанесла уже восемь массированных ракетных ударов по Украине. Последняя атака произошла 5 декабря.

Во время последнего крупного обстрела украинская противовоздушная оборона сбила более 60 вражеских ракет из 70, выпущенных россиянами.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у России осталось чуть более 200 ракет типа Х-55, Х-101. Их, по подсчетам Арестовича, хватит на 4-5 ударов в случае 70 пусков ракет, как было 5 декабря.

Как отметил военный эксперт Юрий Федоров, подготовка к удару занимает несколько дней, поэтому версии о том, что атаки являются местью за какие-то действия Украины, – это нарратив пропаганды РФ. Он подчеркнул, что оккупанты выбирают для массированных ракетных ударов по Украине дни, когда на фронте происходят существенные изменения или важные события, или пытаются "подвязать" атаки под определенные даты.

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