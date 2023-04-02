По словам четырех человек, служивших с ним, он был упрямым и заядлым курильщиком.

6 марта по сети "разлетелось" видео расстрела украинского военнопленного. Его оккупанты убили после слов "Слава Украине!" - после этой фразы раздался звук автоматной очереди, боец падает. Позже подтвердилась личность военнослужащего - это боец Черниговской терробороны Александр Мациевский.

Издание The Wall Street Journal рассказало историю Мациевского, она вышла под заголовком "Как последний акт неповиновения украинского солдата сделал его Героем".

Утром 30 декабря Мациевский и еще 15 человек направлялись к лесополосе возле села Красная Гора в подкрепление для танковой бригады, оборонявшейся к северу от Бахмута.

Видео дня

Группа из 5 человек, в которой был Мациевский, пыталась отразить атаку россиян и помешать им захватить позицию, но украинским военным это не удалось.

Россияне наступали волнами, идя по телам своих ранее убитых сослуживцем, говорит сержант Василий Замола. Вдруг он заметил российских военных слева от себя — в стороне, где находились Мациевский и еще четверо украинских защитников. Россияне обошли их с фланга.

Украинские бойцы несколько раз пытались добраться до группы Мациевского, но огонь был слишком интенсивным. С наступлением темноты взвод Александра отошел на более безопасные позиции, оставив его и еще четверых солдат позади, рассказали некоторые солдаты, находившиеся там.

"В противном случае мы бы все погибли", — отмечает Замола.

Прасковья Демчук в последний раз общалась с сыном 29 декабря, а когда по Нежину пошли слухи, что 163-й батальон Мациевского понес потери, мать занервничала. Позже сослуживец Александра связался с Демчук и сказал, что ее сын пропал без вести. А когда 9 февраля Прасковье поступил звонок из полиции, она уже в морге по шраму над бровью и родимому пятну на ноге опознала своего сына. У него не было части головы, а тело было изрешечено пулями. Спустя несколько дней Прасковья похоронила сына, но на тот момент не знала обстоятельств его гибели.

А в марте 2023 года она случайно увидела в сети 12-секундное видео с расстрелом украинского военного. На видео ее сын стоял по колено в окопе, затягивался сигаретой и говорил: "Слава Украине!", а оккупанты расстреляли его. Сослуживцы Мациевского сразу узнали его и сообщили об этом своему командиру.

Еще два его сослуживца, чьи останки были обнаружены рядом с телом Мациевского, похоронены рядом с ним в Нежине.

"Он показал, что дух Украины несокрушимый", — сказала The Wall Street Journal Прасковья Демчук, мать Мациевского, получившая медаль от его имени. Она считает, что решимость ее сына и его позиция укрепили дух жителей Украины в момент, когда натиск РФ становится все сильнее.

Издание напоминает, что Мациевский родился и вырос в соседней Молдавии, тогда еще входившей в состав СССР, куда его мать отправили работать на обувную фабрику.

По словам Демчук, Александр был спортсменом. Получив квалификацию электрика, он переехал в Россию на работу, женился там на женщине из родного города его матери Нежина в Украине. После восьми лет в России они переехали в Нежин в 2008 году с маленьким сыном.

Когда они развелись, Мациевский переехал жить к своей матери, которая также вернулась в Нежин. Они жили вместе в скромном доме на окраине города с населением около 70 тысяч человек, когда Россия вторглась в Украину в 2022 году.

После начала полномасштабного вторжения РФ Мациевский пополнил ряды Сил терробороны. А перед отправкой на передовую в декабре 2022 года Мациевский принес матери продукты и букет цветов, сказав ей о своем решении уйти на фронт.

8 декабря Александр уже находился в Бахмуте. Это был первый настоящий опыт боя для него и многих других членов его 163-го батальона, рассказал старший лейтенант Александр Галицкий, командир взвода Мациевского.

Как электрик Мациевский применял свои навыки каждый раз, когда они переезжали в новое место, устанавливая генератор, чтобы они могли заряжать свои устройства.

На одной из сделанных в Бахмуте фотографий Мациевский предстал с оружием в руках и пластырем на брови (этот снимок активно распространили в сети после идентификации личности Героя). Оказывается, травму над бровью он получил во время разгрузки поезда.

По словам четырех человек, служивших с ним, он был упрямым и заядлым курильщиком. Сержант Василий Замола вспоминал, как Мациевский заявлял, что его никогда не возьмут в плен.

Расстрел украинского военнопленного после слов "Слава Украине!"

6 марта в сети распространили видео, на котором россияне расстреливают безоружного украинского воина. Его последними словами стали "Слава Украине!".

12 марта СБУ окончательно подтвердила личность Героя, расстрелянного после слов "Слава Украине!". Им оказался не Тимофей Шадура, а снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Зеленский присвоил Мациевскому звание Героя Украины. А позже вручил орден "Золотая Звезда" его матери.

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