По словам военного, "кадыровцев" не отправляют на штурмы.

На Бахмутское направление РФ перебросила чеченское подразделение "Ахмат". Однако самих "кадыровцев" редко можно увидеть на фронте.

Майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин рассказал в Telegram, что чеченский лидер Рамзан Кадыров громко заявлял о том, что его боевики поехали воевать на Бахмутском направлении. При этом сами бойцы выкладывали в сеть соответствующие видео.

По словам Жорина, "кадыровцев" не отправляют на штурмы и усиление других подразделений. Кроме того, они считают себя выше других российских военных.

Видео дня

"Эти тиктокеры присутствуют только на уровне управления — командиры рот и выше. Воевать и умирать они не спешат", — отметил военный ВСУ.

По мнению майора "кадыровцы" скорее "пиар-история", чем полноценная боевая единица.

"Кадыровцы" на войне против Украины

В июле сообщалось, что российское командование перебрасывает боевиков Кадырова на Бахмутское направление, однако это не поможет войскам РФ удержать город.

Британская разведка рассказывала о тактике "кадыровцев" на фронте. Они используют под Марьинкой самодельные взрывные устройства.

Недавно ликвидировали главаря отряда спецназа"Ахмат", а в начале июля стало известно, что в Украине от смертельного ранения скончался экс-представитель Кадырова в Северо-Западном федеральном округе РФ Ислам Хизриев.

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