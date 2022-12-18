Как отметил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины, постоянная интенсивная стрельба из всех видов артиллерии истощает запасы противника.

Системная работа украинских артиллеристов и других подразделений Вооруженных сил Украины заставляет российских оккупантов усложнять логистику по разгрузке снарядов.

Об этом спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире информационного телемарафона.

"К сожалению, у них еще не снарядный голод, однако можно констатировать, что все-таки системная работа украинских артиллеристов и других подразделений заставила их усложнить их логистику. И они уже боятся меньше чем за 100 км от передовой разгружать свои артиллерийские склады", - сказал Череватый.

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Он добавил, что постоянная интенсивная стрельба из всех видов артиллерии истощает запасы противника.

"Они уже из более дальних регионов везут запасы своих артиллерийских снарядов, что конечно играет нам на руку и показывает, что у них тоже есть какой-то предел тех запасов, которые они могут достаточно свободно использовать. Они, думаю, вынуждены с этим считаться, и есть данные нашего Главного управления разведки, что они и в Беларуси берут уже боеприпасы, и с другими странами ведут переговоры", - подчеркнул Череватый.

Спикер восточной группировки войск отметил, что враг несет колоссальные потери на восточном направлении фронта и, несмотря на использование всех средств поражения - артиллерии, системы залпового огня, танков, авиации, не может прорвать нашу оборону.

"Однако главное ему не удается - не удается прорвать нашу оборону, выйти в тыл, выйти на оперативный простор и дальше двигаться, чтобы оккупировать наш Донбасс. И самое главное, что враг несет при этом колоссальные людские потери и потери в технике. У них ежесуточно фактически батальон, плюс-минус 500 человек за сутки, это невероятные потери для современной армии", - акцентировал Череватый.

Война в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 декабря представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что по состоянию на сейчас Россия не готова к новому полномасштабному наступлению. Говоря об армии и вооружении России, он отметил, что "все лучшее, наиболее боеспособное, наиболее элитное и готовое к использованию - что касается и живой силы, и техники, - Путин и его режим уже уничтожили на территории Украины, точнее, уничтожили Силы обороны, а он отправил на утилизацию".

Как сообщал Генеральный штаб Украины в своей утренней сводке, за 17 декабря украинские защитники уничтожили 590 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 декабря среди личного состава ориентировочно составили около 98 тыс. 280 человек. Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

В оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 сообщалось, что украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили два склада боеприпасов врага.

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