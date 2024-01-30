Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз подтверждена ликвидация новой "пачки" офицеров.
Как сообщил украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", в российских пабликах подтвердили уничтожение еще по меньшей мере девятерых топ-захватчиков с офицерскими погонами. Среди "успешно демобилизованных":
- командир мотострелкового батальона подполковник Байстрюченко Андрей;
- подполковник полицейский запаса Юшковский Дмитрий;
- капитан 3 ранга Ващук Леонид (ЧВК "Вагнер");
- старший лейтенант Калинин Даниил БДК "Минск";
- лейтенант Кочиш Юрий;
- лейтенант Павлов Евгений;
- лейтенант Рябчиков Александр;
- лейтенант Семенихин Дмитрий;
- младший лейтенант Перелыгин Александр.
Потери России в Украине - актуальные данные
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине уничтожено 960 российских оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 384140 человек.
Также, враг потерял за минувшие сутки 35 БПЛА, 10 танков, 29 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, три средства ПВО, один самолет и 49 единиц автомобильной и специальной техники и автоцистерн.