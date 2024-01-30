Двое уничтоженных русских имели звание подполковника.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз подтверждена ликвидация новой "пачки" офицеров.

Как сообщил украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", в российских пабликах подтвердили уничтожение еще по меньшей мере девятерых топ-захватчиков с офицерскими погонами. Среди "успешно демобилизованных":

командир мотострелкового батальона подполковник Байстрюченко Андрей;

подполковник полицейский запаса Юшковский Дмитрий;

капитан 3 ранга Ващук Леонид (ЧВК "Вагнер");

старший лейтенант Калинин Даниил БДК "Минск";

лейтенант Кочиш Юрий;

лейтенант Павлов Евгений;

лейтенант Рябчиков Александр;

лейтенант Семенихин Дмитрий;

младший лейтенант Перелыгин Александр.

Потери России в Украине - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине уничтожено 960 российских оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 384140 человек.

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Также, враг потерял за минувшие сутки 35 БПЛА, 10 танков, 29 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, три средства ПВО, один самолет и 49 единиц автомобильной и специальной техники и автоцистерн.

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