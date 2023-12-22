По словам премьер-министра Нидерландов, решение о поставке истребителей подтверждает неизменную приверженность его страны оказывать Киеву поддержку, необходимую для ответа на российскую агрессию.

Поставка истребителей F-16 является одним из главных обязательств Запада по военной поддержке Украины. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, утром в пятницу, 22 декабря, он провел очередной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил намерения правительства Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.

"Поставки F-16 являются одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины. Помимо разрешения на экспорт, перед поставкой должен быть выполнен ряд других критериев, в том числе требования к персоналу и инфраструктуре. Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов оказывать Украине поддержку, необходимую для ответа на продолжающуюся российскую агрессию", - отметил Рютте.

Он также выразил восхищение прогрессом Украины на пути к вступлению в Европейский Союз.

"Я поражен прогрессом Украины, и Нидерланды готовы помочь Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления. Я также заверил президента Зеленского, что Нидерланды приложат все усилия для достижения договоренности на заседании Европейского совета в феврале 2024 года относительно финансовой поддержки со стороны ЕС", - написал Рютте.

Военная поддержка Украины - последние новости

Европе придется компенсировать Украине потерю американской поддержки. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что партнеры рассматривают "наихудший сценарий", когда ситуация на фронте в Украине становится все более сложной из-за недостатка боеприпасов, а представители Республиканской партии США и далее блокируют предоставление Киеву помощи.

Ранее УНИАН сообщал, что в Пентагоне сделали неутешительное заявление о поддержке Украины. По словам секретаря оборонного ведомства США Пэта Райдера, его стране придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева.

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