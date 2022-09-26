ПВО уничтожила все три дрона.

По Одесской области был нанесен удар дронами-камикадзе, все они сбиты силами противовоздушной обороны.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что регион был атакован сегодня вечером.

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"По Одесчине враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все 3 дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Российская армия использует иранские дроны

В середине августа этого года стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

Уже 13 сентября Вооруженные Силы Украины сообщили о первом уничтожении иранского ударного дрона Shahed-136 на Харьковщине.

23 сентября россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе с Черного моря. В результате было разрушено здание, погибли два человека. Тогда нашим воинам удалось сбить пять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Через два дня российские захватчики снова атаковали город дронами. Было зафиксировано три попадания в административное здание.

В ночь на 26 сентября они продолжили атаку на Одесскую область, вновь применив дроны-камикадзе. Один из них смогли уничтожить силы противовоздушной обороны, еще два попали в объект военной инфраструктуры.

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