Тегеран, по сути, вступил в войну против Киева на стороне Москвы, полагает эксперт.

Президент России Владимир Путин во время поездки в Тегеран договорился с главой Ирана Ибрахимом Раиси о поставках иранских дронов в обмен на вывод части войск РФ из Сирии и передачу военных баз иранцам.

Иран, по сути, вступил в войну против Украины на стороне РФ, рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире телемарафона.

"…Россияне выводят часть своих войск из Сирии, передают военные базы иранцам и, соответственно, вместо этого как бы иранцы… обещали поставить эти вот дроны, поскольку действительно у россиян с дронами проблемы…", - сказал эксперт.

Напомним, в июле Владимир Путин в Тегеране встретился с Ибрахимом Раиси. На встрече также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

РФ использует в Украине иранские дроны - это надо знать

В середине августа появилась информация, что Иран продал РФ тысячу своих дронов.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций Вооруженныз сил Украины сообщило, что нашими воинами впервые сбит иранский ударный дрон Shahed 136 ("Шахид-136"). Вражеский беспилотник сбили в Харьковской области вблизи Купянска.

Россия уже не раз атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе. В частности, в результате вражеской атаки, совершенной 23 сентября были разрушены админздание в припортовой зоне, погибли два человека.

Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на то, что Иран продал свои дроны России - лишило иранского посла аккредитации.

Сам Иран утверждает, что РФ беспилотники не продавал.

Вас также могут заинтересовать новости: