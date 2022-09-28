Эксперты уверены, что эти БПЛА не способны переломить ход войны.

Российские военные уже запустили по южным регионам Украины более 30 иранских дронов-камикадзе.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. Только 10 попали, но не все эти попадания были результативными", – отметила она. Видео дня

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что силы украинской ПВО уничтожили 16 иранских дронов-камикадзе, которые россияне начали массово использовать на войне против Украины.

Россия использует иранские дроны-камикадзе

Один из таких БПЛА – Shahed 136. По информации военного эксперта Олега Жданова, дальность полета такого дрона составляет порядка от 1,5 до 3 километров, скорость – 185 км/ч, размах крыльев – 2,5 метра, длина самого дрона – 3 метра, вес – 200 килограмм, головная часть может составлять до 50 килограмм взрывчатки.

Полковник Петр Черник уверен, что иранские дроны-камикадзе не способны переломить ход войны.

По данным Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга, под угрозой из-за использования РФ иранских дронов находятся только южные регионы Украины.