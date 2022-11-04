Андрей Рымарчук отметил, что россияне пока что не могут масштабировать уже имеющееся производство.

Российская Федерация, вероятно, может начать производить собственные беспилотники уже до конца года. В связи с этим украинским военным придется научиться уничтожать командные пункты оккупантов даже в глубоком тылу.

Руководитель военного отдела фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук в интервью Радио НВ отметил, что в России сейчас производится лишь один эффективный беспилотник и это "Орлан-10".

"Поэтому они побежали с протянутой рукой к Ирану. Потому что им нужны свои дроны-камикадзе. Хотя их модель под названием "Ланцет", к которой "Орлан-10" выступает ретранслятором, достаточно эффективно себя показывает. Но вопрос опять же: почему они пошли к Ирану? Они не могут наладить свой внутренний массовый, достаточно эффективный поток, чтобы масштабировать этот процесс", - рассказал военный.

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При этом он считает, что россияне "выйдут на масштабное производство (в лучшем случае) где-то в конце года или начале весны следующего года". По его словам, ВСУ нужны будут силы для нанесения превентивных ударов по командных пунктах и пунктах связи.

"Чем эффективнее мы будем уничтожать их командные пункты, их тыл, тем труднее им будет понять, откуда им запустить этот аппарат, где находится эта безопасная зона. То есть, мы перед собой должны выжигать все военные объекты РФ на любой глубине", - указал Рымарчук.

В то же время он уточнил, что российские командные пункты могут располагаться на расстроянии от 20 до 300 километров, а средства радиолокационной разведки в этом случае не будут эффективны.

"Это работа внешней и внутренней разведки с четким пониманием планов их перемещения, так как при такой активности боевых действий враг постоянно меняет локацию. Он не концентрирует весь офицерский состав в одной точке, он постоянно рассредоточен. Но пока будем их отслеживать и максимально наносить огневое поражение. Придет время, там уже некому будет воевать", - подытожил военного отдела фонда "Повернись живи".

Иранские беспилотники в войне против Украины - что известно

Информация о продаже России иранских беспилотников-камикадзе появилась в августе. В свою очередь Иран отрицает,что подобные сделки имели место.

11 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Москва заказала у Тегерана 2400 дронов-камикадзе.

20 октября Генштаб ВСУ сообщил, что иранские советники и инструкторы по использованию дронов прибыли в РФ и на ременно оккупированные территории Украины, чтобы обучать солдат российской армии.

28 числа в командовании Воздушных сил Украины рассказали об уничтожении более 300 иранских беспилотников-камикадзе.

1 ноября в СМИ появилась информация, что иранские власти готовятся отправить России для использования в войне против Украины около тысячи дополнительных единиц оружия, в частности, ударные дроны и баллистические ракеты.

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