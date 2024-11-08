Иран, Сирия, Куба: готовы ли другие партнеры РФ идти по пути КНДР

Мобилизация плохо идет не только в Украине, но и у россиян. На фронте уже состоялись первые столкновения ВСУ с военными из КНДР. УНИАН поинтересовался, готовы ли другие партнеры России усилить ее "пушечным мясом".

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Силы обороны Украины уже столкнулись с военными КНДР на фронте. И хотя эти столкновения были маломасштабными, в целом ситуация - неприятный "звоночек". Об этом, в частности, ранее говорил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который отметил, что северокорейские войска, которые сейчас воюют на стороне России против Украины, представляют угрозу для глобальной безопасности мира. Ведь, по его мнению, участие КНДР в войне может ознаменовать начало "гораздо более темной" фазы длительного конфликта.

Это замечание справедливо, учитывая то, что в частности США до последнего времени "не замечали" военного сотрудничества в вопросе предоставления России Северной Кореей не только боеприпасов, но и живой силы. Сейчас же в Штатах начинается период передачи власти новоизбранному президенту, а скоро начнется и бюджетный процесс в новоизбранном Конгрессе. Поэтому, с большой вероятностью, США будет не до усиления российской армии северокорейскими (или какими-то другими) военными.

Дело в том, что бывший чиновник Государственного департамента США Дэвид Тафури еще до завершения президентской гонки заявил, что свои войска на войну в Украину готовы направить еще три страны. По его мнению, речь может идти об Иране, Сирии и даже о Китае. Но насколько это реально?

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Если даже не принимать во внимание, что Тафури - всего лишь экс-чиновник, который вряд ли владеет действующими разведданными, и выдает на гора лишь свои размышления, без конкретики, наличие в российских войсках иностранцев - секрет Полишинеля. Еще с начала полномасштабного вторжения в рядах агрессора были замечены граждане Кубы, Сомали, Непала, Сирии, Сербии, Индии, Китая, различных стран Африки и тому подобное.

Иностранцы уже воюют за РФ. Непублично

"Если речь идет о военных советниках, инструкторах, то они воюют на стороне России, мягко говоря, не первый день, не первый месяц, даже не первый год, - отмечает военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий. - Напомню, что Иран отправлял в Россию не только "Шахеды", а вместе с ними - и инструкторов из Корпуса стражей Исламской революции, которые непосредственно в боевых условиях учили россиян, как эти "Шахеды" запускать. То есть первые такие БПЛА по нашим городам запускались иранскими руками, а не российскими... А когда завершилось это обучение, была поставлена линия сборки этих "Шахедов" в российской Алабуге. И там, опять же, были задействованы иранские инженеры".

По его словам, так же, когда Северная Корея еще не начала торговать пушечным мясом, но уже начала поставлять свои баллистические ракеты, вместе с этими баллистическими ракетами в РФ приехали их расчеты:

"По меньшей мере они вместе с россиянами запускали эти ракеты по нашим городам. А скорее всего, они это даже делали вместо россиян".

Боеспособные силы нужны самим

Но даже зная о таких фактах, привлечь тот же Иран к ответственности за это - довольно сомнительная перспектива.

Во-первых, из-за того, что речь не идет о каких-то больших цифрах "живой силы". То есть, это не тысячи иранцев, присутствие которых в российских войсках вызвало бы серьезную обеспокоенность мира и вопросы к Ирану. А исторически так сложилось еще со времен Холодной войны, что участие какого-то количества "технических специалистов" и "советников" не считается мировым сообществом непосредственным участием страны в войне. То есть, мир просто закрывает глаза на участие малых контингентов в различных конфликтах.

Во-вторых, Иран, даже предоставляя России оружие, отвергает обвинения в этом. Напомним, в начале сентября 2024 года МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахрияра Амузегара, чтобы выразить "глубокую обеспокоенность украинской стороны в связи с сообщениями о возможных поставках Ираном баллистических ракет Российской Федерации". Ответом Ирана на это стало заявление президента страны Масуда Пезешкияна о том, что Тегеран "не поставлял оружие России".

В-третьих, даже такие людоедские режимы как российский и северокорейский еще до отправки военных из КНДР в Россию сначала легализовали сотрудничество - подписали "соглашение о безопасности". О появлении аналогичных "документов" с другими странами Кремль рассчитывал договориться на недавнем саммите БРИКС. Этого не произошло. Но надежда Путина на это до сих пор существует.

По словам Евгения Дикого, даже в Иране режим не может себе позволить свободно распоряжаться гражданами, как пушечным мясом. И должен будет объяснять народу, ради чего иранцы где-то должны умирать.

"Хотя - чисто теоретически - совсем исключать участие Корпуса стражей Исламской революции (только и именно его, никоим образом не армии) не стоит. Корпус стражей имеет несколько иной правовой статус, состоит из религиозных фанатиков и имеет большой опыт совместных боев с россиянами в Сирии - там Корпус стражей выполнял роль наземной силы, а россияне прикрывали их воздух. Но, учитывая обстановку на Ближнем Востоке и очень высокую вероятность конфликта непосредственно там и непосредственно с между Ираном и Израилем, вряд ли Иран готов сейчас отправлять куда-то реально боеспособные части. Они ему самому нужны", - убежден военный аналитик.

Почему КНДР - может?

Почему же история с северокорейскими солдатами, счет которых на территории России идет уже на тысячи, а первые столкновения с Силами обороны Украины уже произошли - совсем другая история?

Дело в том, что речь идет не об участии каких-то техников или инженеров в совместных учениях. Речь о полностью готовых боевых подразделениях. "И хотя их переодевают в российскую форму, это фактическое участие Корейской освободительной армии, как она у них официально называется, на стороне РФ", - напоминает Евгений Дикий.

По его словам, есть все основания полагать, что ни одна другая страна к такому уровню участия не готова:

"Чтобы согласиться на такое, надо быть именно Северной Кореей - полностью изолированной десятилетиями страной, рекордсменом по количеству введенных против нее санкций. Страной, которая живет как один военный лагерь, как усиленная версия Советского Союза сталинских лет - один сплошной ГУЛАГ. Только такой режим может себе позволить просто взять и торговать пушечным мясом (ведь давно имеет опыт торговли рабсилой на государственном уровне)"

Ни одна другая страна - союзник или потенциальный союзник РФ - не находится в таком плохом состоянии, как Северная Корея.

Дипломатия работает

Такое мнение разделяет председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко: "К примеру, уже было зафиксировано, что в боевых действиях [на стороне России] участвуют граждане Кубы, их там около нескольких тысяч. Однако Куба делает вид, что они якобы это делают без согласия кубинского режима. То есть, не исключено, что Куба таким образом поддерживает РФ, но ни она, ни другие не будут это делать открыто... Нельзя исключать, что своих людей могут в Россию направить Венесуэла, Сирия или Иран. Но они понимают, что это - очень токсично".

По словам Мережко, в случае минимальной поддержки "живой силой", с большой вероятностью, россияне будут пытаться маскировать иностранцев: "Даже северных корейцев они маскируют так, будто бы они являются частью каких-то войск из Бурятии".

А чтобы еще больше уменьшить возможность такой помощи РФ, Украине стоит громко говорить об этом, если есть такие подозрения.

"Даже это будет иметь сдерживающий эффект, ведь тогда эти страны задумаются. Когда мы открыто говорим об этой проблеме, называем страны, то им будет сложнее даже в замаскированном, скрытом виде отправлять своих военных", - отмечает Александр Мережко.

В то же время, по его словам, действует и тихая дипломатия: