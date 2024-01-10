Родственники российских военных смогут получить информацию о том, находится ли конкретный военнослужащий РФ в Украине в статусе военнопленного или же погибшего.

В Украине 10 января состоялся запуск государственного проекта для поиска российских военнослужащих "Хочу найти". В отличие от проекта "Хочу жить", созданного для россиян, желающих добровольно сдаться в плен, "Хочу найти" ориентирован на родственников российских военных, которые пропали без вести, погибли, или попали в плен в Украине, пишет "РБК".

Как отметил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, в ходе полномасштабного вторжения стало понятно, что РФ не коммуницирует с членами семей военнослужащих оккупантов, не информирует об их судьбе пропавших, пленных и погибших.

"Была ситуация, когда массово обращались в "Хочу жить" родственники. Украина передавала тела РФ, но родственники никакой информации не получили", - отметил Юсов.

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"Если Россия не выполняет функции в отношении своих граждан, Украина готова предоставлять информацию в отношении военных РФ. Мы инициируем проект "Хочу найти", куда могут обращаться россияне за информацией, которую от них скрывает государство-агрессор", - добавил Юсов.

Отмечается, что в" Хочу найти " можно обратиться через чат-бот в Telegram. Также, кроме бота, россияне смогут зайти на сайт проекта с помощью vpn. С момента запуска ожидают несколько тысяч обращений от россиян.

Украина ожидает, что таким образом можно будет проводить больше обменов военнопленными.

Проект "Хочу жить" - как россиянам сдаться в плен

В сентябре прошлого года в Украине создали горячую линию для российских военных, готовых сложить оружие. Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам

По состоянию на конец декабря сообщалось. что информационными ресурсами проекта "Хочу жить", который дает возможность для оккупантов сдаться в плен, воспользовались более 1 миллиона 200 тысяч человек, большинство из которых на территории Российской Федерации.

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