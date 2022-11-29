Геращенко не готов измерять в количестве удары, которые остались для полной остановки энергетической системы Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что удары РФ по территории Украины и по энергетической системе без сомнения еще будут продолжаться.

"Надо четко понимать, что нам предстоит тяжелая зима. Однако нашу волю к победе не сломить. Создаются условия для того, чтобы были пункты обогрева, где люди смогут получить горячие еду и питье. Конечно же, абсолютно справедливо, что если у вас есть возможность временно выехать с территории Украины, чтобы не переживать эти катаклизмы, вы не задействованы в обороне страны, работая на предприятиях, необходимых для жизнеобеспечения, то это необходимо сделать", - сказал он в интервью УНИАН.

Геращенко заявил, что не готов измерять в количестве удары, которые остались для полной остановки энергетической системы Украины.

"По моей информации, даже если обрываются отдельные подстанции, то остаются энергоострова. Например, Киев может получать электроэнергию от Киевской ГЭС, и на какое-то количество работающих узлов – для работы метро, электротранспорта, военной промышленности – этого будет хватать. Но очевидно, что единственный способ переживать такие удары для энергосистемы – это веерные отключения, плановые отключения, а иногда и аварийные отключения. После последнего удара энергетикам пришлось отключить атомные электростанции. Наверное, впервые в истории мира из-за военной угрозы вырубились сразу три работающих атомные электростанции, или даже четыре, включая Запорожскую. Это опасность для всего цивилизованного мира. Атомные электростанции хоть и имеют предохранительные системы, но никто не знает, как поведет себя ситуация, при которой атомные электростанции остаются без энергии, без альтернативных источников больше 7-10 дней", - заявил советник.

Геращенко уверен, что Путин хочет таким образом вынудить президента Украины пойти на договоренности с Россией.

"Путин никак не может понять, что Зеленский не будет с ним говорить. Он же четко об этом сказал, что переговоры могут быть только с будущим президентом России, не с Путиным. Я убежден, что президент и народ Украины на такие переговоры не пойдут. На этот шантаж никто не поддастся", - добавил он.

Атаки РФ на энергетическую систему Украины

С октября Россия наносит массированные ракетные удары по энергетической системе Украины. Последняя такая атака произошла 23 ноября.

После атаки на трех АЭС из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих станций были отключены. 25 ноября все четыре действующие атомные электростанции Украины снова были подсоединены к энергосистеме.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.