Трибунал может быть создан через год.

В Гааге уже создают специальный трибунал для суда над Путиным и всем политическим руководством России. Кровавого диктатора и его прихвостней будут судить за преступления агрессии против Украины.

Когда и как именно Путин окажется на скамье подсудимых, в интервью "Настоящему времени" рассказал член украинской рабочей группы по созданию спецтрибунала Олег Гавриш.

Сейчас в мире не существует суда, который смог бы судить Путина и других российских лидеров. Именно поэтому в настоящее время ведутся работы над созданием такого отдельного международного трибунала. В его создании берут участие влиятельные и сильные юристы. Помимо этого, отметил Гавриш, уже есть предварительное согласие приблизительно одиннадцати стран о том, что они готовы присоединиться к процессу.

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По словам Гавриша, трибунал может быть создан через год. После этого все будет просто. Трибунал начнет рассматривать дело Путина и его, с огромной вероятностью, признают подозреваемым. В результате суд даст ордер на арест кровавого диктатора и его прихвостней.

"После того как будет выписан ордер на арест, это означает, что, если Путин, Лавров, поскольку здесь не действует иммунитет, и кто-либо вообще из Совета безопасности России окажется в странах, которые присоединились к этому трибуналу, они будут арестованы и препровождены туда, где будет располагаться сам трибунал. Пока мы планируем, исходя из предварительных договоренностей, что это будет Голландия, Гаага. Содержаться они будут в тюрьме ООН в Гааге", - рассказал Гавриш.

Если же Путина не арестуют, то справедливость все равно восторжествует. Весь цивилизованный мир признает диктатора и его приспешников военными преступниками, все они станут нерукопожатными.

"Даже если они приедут в Китай или в Турцию, уже инспекторы Интерпола будут их там разыскивать и вручать им, их охранникам, кому угодно под камеры ордер на арест. А если они каким-то образом случайно окажутся в одной из стран, которая присоединилась к трибуналу, они просто будут арестованы и препровождены в Гаагу. Если их вина будет доказана, они получат от 30 лет лишения свободы до пожизненного заключения просто за то, что они начали войну. Это международное законодательство", - пояснил Гавриш и добавил, что мнение РФ никто учитывать не будет.

Военные преступления РФ: что известно

24 февраля Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Города нашей страны атаковали ракетами, оккупанты начали захватывать населенные пункты и убивать мирное население.

10 октября РФ устроила массированный ракетный обстрел украинских городов. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской, Днепропетровской и других областях. Рашисты атаковали Украину высокоточными ракетами. В частности, ракеты Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

И несмотря на то, что по данным СМИ, безвозвратные потери России в Украине приближаются к отметке в 100 тысяч человек, Путин продолжает отправлять на войну своих граждан.

Сегодня стало известно о новом преступлении РФ. Страна-агрессор применяет гранаты химического действия против ВСУ. Как отметили в Генштабе, использование оружия химического действия на войне строго запрещено Конвенцией о химическом оружии.

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