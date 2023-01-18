Это будет специальная комиссия в структуре международной прокуратуры.

Еврокомиссия рассматривает возможность создания специальной комиссии в рамках международной прокуратуры для расследования преступлений России в вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщило издание Euractiv, такой информацией поделился еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время выступления в Европарламенте. Еврокомиссия выдвинула предложение создать специальный трибунал для расследования преступлений РФ в Украине еще в ноябре, но пока в ЕС нет единого мнения на этот счет. Как сообщил Рейндерс, есть "сложные юридические и политические вопросы", которые должны обсудить страны-члены Евросоюза и международные партнеры.

"Прежде чем дискуссии о специальном трибунале смогут собрать достаточный консенсус и поддержку на международном уровне, сначала можно было бы рассмотреть механизм расследования. […] Комиссия размышляет над возможным созданием международной прокуратуры для начала расследования преступления агрессии с целью сохранения и хранения доказательств для возможных будущих судебных процессов", — рассказал Рейндерс.

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Еврокомиссар добавил, что сейчас продолжается обсуждение "правовых вопросов и вопросов безопасности" в рамках этой инициативы с властями Украины, Международным уголовным судом и агентством ЕС по вопросам юридического сотрудничества "Евроюст". Позже на этой неделе в Страсбурге депутаты Европарламента могут принять необязательную резолюцию, призывающую создать трибунал для расследования преступлений РФ.

Создание специального трибунала для России: что известно

В начале декабря появилась информация, что в ООН есть проект резолюции насчет создания специального трибунала для военно-политического руководства РФ на манер Нюрнберга.

Украина 12 января анонсировала голосование по организации комиссии в структуре ООН для расследования преступлений России в нашей стране.

Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушман скептически отнесся к созданию трибунала в рамках Организации Объединенных Наций: "Это может подорвать признание Международного уголовного суда, который я считаю достижением, и не стоит его ослаблять".

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею создания специального трибунала. По ее мнению, это единственный способ судить военно-политическое руководство России и Владимира Путина, в частности.

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