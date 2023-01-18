Еврокомиссия рассматривает возможность создания специальной комиссии в рамках международной прокуратуры для расследования преступлений России в вооруженной агрессии против Украины.
Как сообщило издание Euractiv, такой информацией поделился еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время выступления в Европарламенте. Еврокомиссия выдвинула предложение создать специальный трибунал для расследования преступлений РФ в Украине еще в ноябре, но пока в ЕС нет единого мнения на этот счет. Как сообщил Рейндерс, есть "сложные юридические и политические вопросы", которые должны обсудить страны-члены Евросоюза и международные партнеры.
"Прежде чем дискуссии о специальном трибунале смогут собрать достаточный консенсус и поддержку на международном уровне, сначала можно было бы рассмотреть механизм расследования. […] Комиссия размышляет над возможным созданием международной прокуратуры для начала расследования преступления агрессии с целью сохранения и хранения доказательств для возможных будущих судебных процессов", — рассказал Рейндерс.
Еврокомиссар добавил, что сейчас продолжается обсуждение "правовых вопросов и вопросов безопасности" в рамках этой инициативы с властями Украины, Международным уголовным судом и агентством ЕС по вопросам юридического сотрудничества "Евроюст". Позже на этой неделе в Страсбурге депутаты Европарламента могут принять необязательную резолюцию, призывающую создать трибунал для расследования преступлений РФ.
Создание специального трибунала для России: что известно
В начале декабря появилась информация, что в ООН есть проект резолюции насчет создания специального трибунала для военно-политического руководства РФ на манер Нюрнберга.
Украина 12 января анонсировала голосование по организации комиссии в структуре ООН для расследования преступлений России в нашей стране.
Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушман скептически отнесся к созданию трибунала в рамках Организации Объединенных Наций: "Это может подорвать признание Международного уголовного суда, который я считаю достижением, и не стоит его ослаблять".
А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею создания специального трибунала. По ее мнению, это единственный способ судить военно-политическое руководство России и Владимира Путина, в частности.