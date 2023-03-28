По его словам, эта тактика не сработает, как и геополитический шантаж.

В Офисе президента заявили, что Россия меняет логику ударов по Украине. Теперь под угрозой именно гражданская инфраструктура.

Как сообщил глава ОП Андрей Ермак, комментируя последнюю атаку дронов-камикадзе на Украину, воздушным силам удалось уничтожить большинство вражеских БПЛА. Прослеживается изменение логики атак оккупантов.

"Логика действий россиян - террор, направленный на гражданскую инфраструктуру. Он не сработает, так же, как и геополитический шантаж. Должны выстоять, вернуть все наши территории и наказать врага. Это наша историческая миссия", - отметил Ермак.

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Последняя атака дронов на Украину: что известно

Вечером 27 марта в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Впоследствии в Оболонском и Святошинском районах Киева и в Днепропетровской области прогремели взрывы.

Выяснилось, что в столице удамки дрона упали на здание в Святошинском районе, возникло возгорание в нежилом здании. Сейчас пожар ликвидирован, без жертв.

В ВСУ сообщили, что украинские защитники уничтожили 14 из 15 ударных дронов "Shahed", запущенных Российской Федерацией. Силами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено 12 "Шахедов" во время ночной воздушной атаки РФ.

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