Спутниковые изображения показывают значительное сокращение активности российской авиации в Энгельсе.

Судя по опубликованным спутниковым снимкам, российская бомбардировочная база "Энгельс" не подверглась разрушениям после якобы атак беспилотников 26 и 29 декабря 2022 года.

Как напоминает The Drive, в четверг Россия заявила о третьей атаке беспилотника в этом месяце на авиабазу "Энгельс", расположенную почти в 500 км от границы с Украиной.

В четверг Москва заявила о том, что аэродром "Энгельс" был атакован дроном в третий раз за этот месяц и во второй раз за эту неделю. Однако спутниковые снимки, полученные The War Zone в четверг, не показывают явных повреждений базы, где расположена 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия.

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"Спутниковые изображения показывают значительное сокращение активности российской авиации в Энгельсе", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, новые спутниковые снимки авиабазы "Энгельс" от 29 декабря показывают, что "неоднократные попытки Украины нанести удар по авиабазе, а также приход холодных погодных условий, похоже, привели к значительному снижению активности". Утверждается, что присутствуют лишь 11 бомбардировщиков по сравнению с 26-29 ноября.

"Очевидных повреждений после вероятных украинских атак на объект 26 и 29 декабря не наблюдается, но, уменьшая присутствие самолетов и устанавливая новые защитные барьеры, Россия, похоже, пытается смягчить постоянную угрозу для своих бомбардировщиков на базе", — объясняют журналисты.

Взрывы на аэродроме "Энгельс"

26 декабря на аэродроме "Энгельс" прогремели взрывы, в Москве заявили о гибели трех захватчиков в результате удара. Эти данные сильно рознятся с данными журналиста Владимира Золкина. Он со ссылкой на надежные источники сообщает, что повреждены минимум пять Ту-95, 17 оккупантов ликвидированы, 26 ранены.

27 декабря в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне рассредоточили самолеты с аэродрома "Энгельс" после взрывов. Поэтому активность вражеской авиации под вечер была существенно уменьшена.

После второго удара по аэродрому стратегической авиации "Энгельс" Россия начала перебрасывать бомбардировщики Ту-95 на крайний Дальний Восток. По данным советника ОП Алексея Арестовича, РФ отвела подальше от Украины минимум 10 самолетов.

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