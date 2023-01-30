Он утверждает, что российская верхушка живет не столько имперскими фантазиями, сколько вполне конкретной будущей борьбой за передел собственности.

В России создают новые ЧВК не для боевых действий в Украине, а для следующей войны, но уже внутри России.

На данный момент в РФ существует 27 ЧВК, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН

"Для войны с Украиной они не нужны. Нужна единая сплоченная руководимая начальником Генерального штаба Герасимовым армия. Вершина абсурда – у министра обороны РФ Шойгу есть своя ЧВК, которая называется "Щит". Эти люди создают ЧВК не для войны с Украиной, а для следующей войны. Война с Украиной проиграна, это понимают все разумные люди. И они готовятся к мафиозной войне за громадный передел собственности", - объяснил эксперт.

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Он уверен, что после поражения России Путину и его группировке не удастся удержаться у власти. По мнению Пионтковского, российское руководство не сможет найти виновных в проигрыше и как-то это объяснить.

"С уходом путинской группировки освобождаются триллионные активы. И эти ЧВК создаются для борьбы в этом черном переделе собственности. Половина ЧВК – региональные, их создают губернаторы, которые тоже миллиардеры у себя в губерниях. Их цель – удержать собственность от таких "пригожиных" или еще каких-то амбициозных уголовников", - отметил политолог.

Эксперт утверждает, что российская верхушка живет не столько имперскими фантазиями, сколько вполне конкретной будущей борьбой за передел собственности. В РФ понимают, что после войны "никто в их гадюшник не полезет" - ни Украина, ни западные страны.

"Украина будет принята в НАТО, создаст гарантии безопасности для всей Европы. А в России будут заниматься своими делами – сражаться за норильский никель, красноярский алюминий. Сегодня все это переписано на каких-то людей или родственников Путина, и когда режим рухнет, эти громадные активы станут лакомой добычей. Вот это ближайшее будущее России, и они уже живут им", - подытожил Пионтковский.

Смена режима в России

Как ранее сообщал УНИАН, экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что Путина свои убьют раньше, чем он попадет в Гаагу на трибунал из-за широкомасштабной агрессии против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что окружение президента РФ активно готовится к смене режима и организует для себя "запасные аэродромы" в странах Латинской Америки.

Политтехнолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов, прогнозирует, что российские элиты могут убрать Владимира Путина от власти в 2023 году, предложив ему "добровольный" вариант - самому уйти, оставив после себя преемника.

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