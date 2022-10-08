По его мнению, развал России начнется с попытки Дагестана отделиться.

Выход Вооруженных сил Украины на государственные границы ускорит военно-политическое поражение режима президента РФ Владимира Путина, но не закончит войну.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Притула эфире телеканала "Эспрессо".

"Продолжительность войны зависит от нескольких факторов. Первый из этих факторов - это продолжительность жизни Путина, ему уже 70 лет. Второй фактор - это то, что Россия не может обеспечить свой народ, свои малые народы. Довольно скоро эти народы начнут восставать. Руководство РФ намеренно замазывает их кровью, чтобы вызвать ненависть", - пояснил Притула.

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По мнению эксперта, Дагестан - это точка, с которой начнется развал России.

"У Кремля возникли проблемы экономического, политического и санкционного характера. Многие субъекты РФ решат, что лучше не связываться с давлением и оставить его в наследство Москве, и быть свободными от долгов в результате войны. Продолжительность этих процессов будет влиять на войну в Украине. Россия уже далеко не высокотехнологичная страна. Эта страна постепенно деградирует и становится мировым изгоем, но опасна", - подчеркнул он.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области уволили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще почти 400 оккупантов. Потери России стремительно растут. С начала войны ликвидировано около 62 тыс. 60 захватчиков.

Самый большой "сюрприз" ждал рашистов утром, 8 октября. Взрывы произошли на Крымском мосту. Там был масштабный пожар, а мост подвергся серьезным разрушениям. Как считают аналитики, раскол в Кремле набирает обороты, "стабильность" режима Путина подорвана.

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