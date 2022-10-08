На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 27 населенных пунктов.

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 17 населенных пунктов.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 06: 00 Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцевое, Одрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельське, Новомихайловка и Терновые Поды", - сообщили в Генштабе.

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Отмечается, что оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. В то же время они ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"В течение суток оккупанты нанесли 7 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Так, ударам противника подверглись более 20 населенных пунктов. В частности, Славгород, Беловодье, Угледар, Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье и Николаев.

"Для ударов по украинским городам за прошедшие сутки противник также использовал семь беспилотных летательных аппаратов иранского производства "Shahed -136". Три из них были сбиты, а четыре достигли городов Запорожье и Николаев", - отмечается в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы: на Северском - из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Блесна, Гай и Сеньковка Черниговской области и Старикове Сумской области, на Слобожанском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в 18 районах населенных пунктов, в том числе речь идет о Глубоком, Уды, Огурцевое, Стрелечье, Колодезное, Двуречное, Нескучное.

На Краматорском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорный, Белогоровка, Верхнекаменское, Раздоловка, Серебрянка, Григоровка, Дроновка, Веселое. На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Иванграду, Опросного, Майорская, Нью-Йорка, Выемки, Роздоловки, Веселого и Одрадовки; на Авдеевском - огневому воздействию подверглись Авдеевка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка.

"На Новопавловском и запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От огня пострадала инфраструктура в районах 16 населенных пунктов. Среди других - Времевка, Темировка, Ольгевское, Гуляйпольское и Железнодорожное", - отметили в Генштабе.

На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 27 населенных пунктов, что рядом с линией соприкосновения.

Война в Украине: ситуация на фронте

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще почти 400 оккупантов. Потери РФ стремительно растут, однако в Кремле пытаются имитировать бурную деятельность и утверждают, что все "идет по плану". Кроме этого, за минувшие сутки защитники Украины уничтожили пункты управления и десятки мест сосредоточения вооружения.

Однако самый большой "сюрприз" ждал рашистов утром, 8 октября. Взрывы произошли на Крымском мосту. Там был масштабный пожар, мост подвергся серьезным разрушениям. Как считают аналитики, раскол в Кремле набирает обороты, "стабильность" режима Путина подорвана.

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