По его словам, этого контингента не хватит для захвата регионов.

Одним из самых больших вызовов войны в связи с мобилизацией в РФ может стать открытие второго фронта со стороны Беларуси. В частности, президент России Владимир Путин может вновь попытаться напасть на Украину с севера, привлекая, например, 50-тысячный контингент.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что такая армия будет включать регулярные подразделения РФ, мобилизованных русских и белорусских военных.

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По мнению эксперта, этого контингента не хватит, чтобы захватить какие-то украинские регионы, однако РФ может открыть второй фронт, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины от юга и востока. Из-за этого украинским защитникам придется перейти от наступательных к оборонительным операциям.

Самусь считает, что белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от этой авантюры, осознавая последствия для своего режима, однако Путин продолжит давить на него.

Роль Беларуси в войне с Украиной

Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.

Кроме того, с территории Беларуси регулярно ведется ракетный обстрел украинских городов.

И хоть сам Лукашенко пытается оспорить факт военного сотрудничества с путинским режимом, на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

В то же время сейчас регулярная белорусская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им обучение на территории РФ.

На днях стало известно о переброска на аэродром "Барановичи" трех российских истребителей Су-30. Последние перелеты российских истребителей между РФ и Беларусью фиксировали еще в конце марта, когда самолеты покидали белорусскую территорию.

По данным Главного управления разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России.

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