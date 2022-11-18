Украинские эксперты также будут допущены к месту инцидента.

Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что результаты расследования падения ракеты в польском селе Пшеводув станут известны уже через несколько дней.

Как сообщает CNN, Ясина отметил, что Польша продвигается вперед в расследовании трагического инцидента. Власти страны ожидают получить результаты в ближайшие несколько дней.

По словам представителя польского МИД, украинские эксперты также будут допущены к месту инцидента. Однако он добавил, что сначала необходимо "создать определенные правовые механизмы, чтобы дать хорошее пространство для их экспертизы".

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Падение ракеты в Польше: что известно

15 ноября 2022 года в Польше упала ракета российского производства. В результате инцидента погибли люди. Сообщается, что это произошло во время массированного ракетного удара России по Украине.

Позже появилась информация о том, что это могла быть ракета, выпущенная украинской ПВО во время отражения российской атаки. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что даже если эта информация подтвердится, вины Украины в этом нет, поскольку она защищалась от удара со стороны РФ.

Ответственность за удар на Россию возложили и в Канаде.

При этом украинская сторона попросила допустить своих специалистов на место трагедии для участия в расследовании. Секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил, что Украина ожидает информацию от партнеров, на основании которой был сделан вывод о том, что ракеты, которые упали в Польше, это именно ракеты украинской ПВО.

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