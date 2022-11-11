Херсон может перенять печальную эстафету от Николаева и к этому надо морально и психологически быть готовыми.

Военный эксперт Александр Коваленко убежден, что освобождение левобережной части Херсонщины должно произойти через Запорожскую область, а не через форсирование реки Днепр.

"Каким будет следующий сценарий, знают только в Генштабе ВСУ. А по моему мнению, я не вижу сценария с форсированием реки Днепр украинскими силами, а считаю, что будет наше закрепления на правом берегу и обустройство позиций для того, чтобы осуществлять эффективную контрбатарейную борьбу и уменьшить риски для Херсона, а также для населенных пунктов на правом берегу", - сказал Коваленко для "Эспрессо".

Он добавил, что россиян надо лишить возможности использовать ствольную и реактивную артиллерию по правобережью, хотя они могут привлекать ЗРК С-300, соответственно, к сожалению, Херсон может перенять печальную эстафету от Николаева и до этого нужно морально и психологически быть готовыми.

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"Относительно дальнейшего контрнаступления, особенно на левобережной части Херсонщины, то освобождение этой территории я вижу через Запорожскую область, а не из-за форсирования реки Днепр. На левобережной и правобережной частях Херсонщины противник сконцентрировал большое количество сил и средств, суммарно примерно 40 БТГ (батальоно-тактические группы - ред.). А после того, как враг окончательно сбежит с правого берега, то эти 40 БТГ будут находиться на левом берегу реки Днепр, а часть из них будет передислоцирована в Запорожскую область, чтобы там держать оборону. Потому что россияне также понимают, что Запорожская область-это фактически ключ ко всему Югу и к временно оккупированному Крыму также", - пояснил Коваленко.

Освобождение Херсона

11 ноября начали появляться кадры, на которых можно было увидеть херсонцев с флагами Украины и военных ВСУ на улицах Херсона.

Украинская разведка сообщила, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, а пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

Жители Херсона, который был оккупирован россиянами с первой недели полномасштабного вторжения в Украину, уже празднуют освобождение от врага - несмотря на отсутствие в городе воды и света.

Российская армия, убегая, забывает свою технику и таким образом ВСУ "получили ленд-лиз".