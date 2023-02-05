Михаил Самусь отметил, что у России нет достаточного количества ударных группировок.

Российская Федерация не создала достаточное количество ударных группировок для наступления на Украину. Попытка захвата украинской территории приведет к полному разгрому российской армии.

"Если они в том состоянии, в котором сейчас находятся, пойдут на Украину одновременно по нескольким направлениям - это будет катастрофа и полный разгром путинской армии", - заявил военный эксперт Михаил Самусь в комментарии Апостроф.

При этом он отметил, что у армии РФ есть группировки в Беларуси, 10-12 тысяч военных на Харьковском направлении, основную группировку на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также часть войск на юге.

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"На Донбассе они продолжают наступательные действия. Именно действия, а не операцию, на операцию это не тянет. Такие действия происходят, потому что Путин поставил задачу оккупировать Донбасс. Ему нужно хоть что-то до 24 февраля. Но говорить о полномасштабном наступлении я бы не стал, поскольку нет у россиян сил", - подытожил Самусь.

Новое наступление России - что известно

Президент РФ Владимир Путин приказал своим военным выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до марта.

В свою очередь разведка Украины считает, что обострение на фронте возможно в период с февраля по март. По данным ГУР Минобороны, руководителю Генштаба РФ Валерию Герасимову приказали захватить Донбасс до марта.

В то же время в Институте изучения войны считают, что в Москве переоценивают возможности армии РФ, готовясь к новому наступлению.

В свою очередь глава Минобороны Алексей Резников отметил, что на возможное наступление руссиян Украина ожидает в феврале - с точки зрения символизма.

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