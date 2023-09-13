Вооруженные силы Украины создали предпосылки для успешного продвижения в направлении Токмака и приблизились к Донецку. Это позволяет говорить о сдержанном оптимизме в отношении дальнейших успешных действий ВСУ, однако темпы продвижения связаны со многими факторами.

Так, успешный характер контрнаступления в первую очередь зависит от поставки техники, которая необходима в частности для разминирования. Сейчас нам передали не более 15% от необходимого количества. Вторая проблема, с которой сталкиваются Вооруженные силы во время оперативного развертывания и контрнаступления, - это отсутствие прикрытия с воздуха. И это касается не только самолетов, но и средств ПВО малой и средней дальности.

Россияне используют так называемую тактику активной обороны: вытаскивают наши штурмовые подразделения из условного ПВО и, соответственно, работают авиацией и вертолетами после этого. Это проблема, которая мешает успешному характеру продвижения. Плюс - отсутствие самолетов. Если говорить об американском опыте, то это - преимущество в воздухе, которое создает предпосылки для успешного продвижения. Для понимания и сравнения: сухопутное наступление американских войск и союзников в Ираке началось через 40 дней после воздушных ударов. У нас такого нет от слова вообще.

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Украинская армия вынуждена использовать собственный опыт. Однако говорить о том, что ситуация на фронте напоминает Первую мировую войну, как это пытаются подать некоторые западные СМИ, не соответствует действительности. Сравнение с Верденской мясорубкой является бестактным. События 1916 года под Верденом были вызваны тем, что Германия не могла проводить широкомасштабные наступления по линии фронта из-за тяжелых боев 1914-1915 годов. Соответственно, имела многочисленные потери в живой силе.

Созданы предпосылки для успешного продвижения на нескольких направлениях одновременно

То, что происходит на украинско-российском фронте: мы атакуем одновременно на нескольких направлениях. На Запорожском - Роботино-Вербово-Новопрокоповка, плюс Времеевское выступление и, соответственно, Бахмут. Да, это не те темпы продвижения, которые ожидали – 5 километров в неделю. Но стоит говорить, что и российские оккупанты не сидели, сложа руки – построили многоэшелонированную линию обороны. На нескольких участках - четыре линии обороны. Причем, основная проблема - это минные поля шириной до 15 километров.

То, что происходит сейчас: мы смогли прорвать первую линию обороны и вошли в боевое столкновение на второй линии обороны. Причем, есть смена тактики - использование тяжелой бронетехники во время боев, чего не было во время боев на первой линии. По информации самих оккупантов, это свидетельствует о том, что Вооруженные Силы Украины прорвали линию искусственных минных полей. Однако давать прогнозы, насколько может быть продвижение, дело неблагодарное. Надо учитывать много факторов. Прежде всего, по моему убеждению, это зависит от темпов поставки высокотехнологичного вооружения от наших западных партнеров.

Сейчас созданы предпосылки для успешного продвижения на нескольких направлениях одновременно. На Ореховском мы контролируем господствующие высоты в районе Новопрокоповки, что дает возможность держать под огневым контролем достаточно серьезные территории оккупированных районов Запорожской области. Созданы условия для дальнейшего успешного продвижения в направлении Токмака. На Времеевском выступе мы в четырех километрах от Старомлиновки. Это та самая вторая линия обороны (российских оккупантов). Плюс само понятие Времеевское выступление, которое нависало над линией обороны Вооруженных сил Украины, перестало существовать. По Бахмутскому направлению мы удержали контрнаступление россиян и сейчас имеем успешный характер продвижения и в Клещиевке, и в Андреевке, и в Курдюмовке и Озаряновке. Плюс, за последние несколько суток есть успешное продвижение на наиболее проблемном участке фронта Авдеевском направлении. Мы взяли под контроль фактически половину Опытного. А это до Донецка - 3,5-4 километра.

Все это дает основания говорить о сдержанном оптимизме в отношении дальнейших успешных действий Вооруженных сил Украины.

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело"