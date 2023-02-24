В ISW считают, что РФ не будет непосредственно атаковать Молдову.

Россия создает условия для военных операций под фальшивым флагом на границе с Черниговской областью и в Молдове в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, считают эксперты Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что украинская разведка накануне фиксировала на границе в районе Черниговской области колонны российской техники без опознавательных знаков и с оккупантами в форме, похожей на "пиксель" ВСУ.

Этой провокацией Россия попробует принудить Беларусь ко вступлению в войну против Украины либо сковать силы ВСУ в данном участке фронта, чтобы ослабить оборону на востоке, объясняют эксперты.

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Кроме того, Институт изучения войны не исключает провокаций в оккупированном Приднестровье. Накануне Минобороны РФ обвинило Украину в якобы подготовке вторжения в Молдову, этим Кремль пытался исказить слова Зеленского, предложившего военную помощь Майе Санду в борьбе с оккупантами.

Вместе с тем в ISW считают, что РФ не будет непосредственно атаковать Молдову, так как для этого у Москвы нет военного потенциала.

Что Россия готовит 24 февраля – мнения военных и экспертов

И военные, и эксперты сходятся во мнении, что Россия, скорее всего, осуществит на честь годовщины вторжения в Украину, 24 февраля, новую массированную атаку.

Из-за угрозы новых обстрелов украинские школы в этот день перевели на дистанционное обучение.

Однако накануне появились сообщения от разведки и Генштаба о подозрительных новых перемещениях российских войск вблизи Черниговской области.

Кроме того, последнюю неделю не утихали разговоры о попытках России дестабилизировать ситуацию в Молдове, в том числе путем привлечения гибридных сил в Приднестровье.

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