Украина сейчас нуждается в помощи больше, чем когда-либо, пишет издание.

Отставка генерала Валерия Залужного привела к падению морального духа украинских солдат и заставила их беспокоиться о его замене Александре Сырском.

Как пишет The Sunday Times, за два года войны моральный дух бойцов упал до самого низкого уровня, многим из них требуется перерыв. Отмечается, что надежда, которую когда-то принесли подвиги выдающихся украинских защитников, умирает в позиционной войне "мясорубки", охватившей Украину.

"Украина не проигрывает. Но сейчас она нуждается в помощи больше, чем когда-либо. Существует моральный императив, согласно которому Украине должно быть предоставлено то, что ей нужно для победы. Ей нужна противовоздушная оборона, самолеты, ракетные системы большой дальности и боеприпасы", - говорится в публикации.

Издание пишет, что полная победа Путина маловероятна, но не исключено, что Россия готовит вмешательство в Прибалтику, Молдову и даже Польшу:

"Стратегически Великобритания и остальная Европа находятся в опасности".

Указывается, что хребет российского вторжения, изогнутая линия фронта нуждается в переломе.

"Есть много действий, которые руководство в Киеве может предпринять для достижения этой цели, но, если говорить о войсках на местах, перестановка генералов, похоже, не входит в их число… Устранение президентом Зеленским главного генерала страны в этот момент показалось военным странным. Наиболее недовольные войска прозвали Сырского "генеральным пушечным мясом" после огромных потерь под его командованием в Бахмуте за последние 18 месяцев. Однако ему также приписывают руководство молниеносным наступлением Украины в Харьковской области осенью 2022 года и ключевые решения по защите Киева", - пишет The Sunday Times.

Одной из причин увольнения генерала Залужного Зеленский назвал желание повысить технические возможности армии: "Действия армии должны стать гораздо более технологичными. Генеральское командование должно быть перезагружено".

Вместе с тем, как напомнило издание, Зеленского не убедил запрос Залужного на полмиллиона новых солдат, сделанный в декабре.

"Но романтика ранней безрассудной обороны закончилась. Зеленский должен это понять. Чтобы победить Россию, как заметил генерал Залужный перед тем, как его уволили, нужны солдаты", - резюмировали в издании.

Отставка Залужного - что сообщалось

Как писал УНИАН, 8 февраля президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Его место занял Александр Сырский.

9 февраля стало известно, что Залужному присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

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