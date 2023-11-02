"Большая редкость попасть в "Орлан" из стрелкового оружия. Это как с гранатомета сбить корабль", - аэроразведчик "Джокер"

Российские беспилотники наносят немало вреда Силам обороны Украины по всем направлениям фронта. УНИАН пообщался с аэроразведчиком 410-го отдельного стрелкового батальона 41-й ОМБр с позывным "Джокером" о том, какую опасность представляет БПЛА "Орлан" и как его недавно удалось сбить из стрелкового оружия.

Россияне используют против нас много разных БПЛА. Знаю, что вам удалось сбить беспилотник типа "Орлан" из стрелкового оружия. Расскажите, как это произошло?

Скорость у "Орлана" была около 60 км/ч. Чтобы попасть в БПЛА, нужно стрелять впереди него – так же, как по любой подвижной мишени. То есть надо стрелять на два-три корпуса перед ним, чтобы пуля успевала долететь. Также необходимо занять устойчивую позицию, например сидя, и вести прицельный огонь. Можно еще упереться в дерево, или прилечь…

Мы услышали, что ведется огонь по небу из зенитки, и поняли, что нужно приготовиться. Я сказал людям встать в боевой порядок, мы заняли позиции и ждали: может, он пролетит. Но надежды не было, что он так низко будет лететь.

Какие были погодные условия? Недавно офицер-метеоролог рассказывал УНИАН, что погода иногда имеет решающий фактор для удачной операции.

Ветер был около 15 м/с. Когда мы подняли свой дрон для поиска, там в режиме ATTI трудно даже вести наблюдение в поле. "Орлан" пролетел. Я думал, что мы его не поразили, но потом увидели, что от него хвост отвалился и объект исчез из виду.

"Орлан" над землей фактически никогда не бывает. Лишь когда плохая погода они опускаются ниже, тогда появляется возможность их сбить. Зенитные пушки, в основном, пытаются по ним попасть, а из стрелкового оружия – это очень большая редкость, еще и в целом состоянии, с полной комплектацией.

Какая модификация "Орлана"?

Это последний, 10-й "Орлан". Перед ними были старее, которые на 700 метров поднимаются. Новые БПЛА разведывают не только камерой (ведь летают на высоте в 3-5 км), в них стоит куча антенн, датчиков, которые обнаруживают радиостанции и мобильные телефоны на позициях. Таким образом, "Орланы" корректируют вражеский огонь.

То есть, вы сбили ценную вражескую единицу.

Стоимость полного комплекса такого БПЛА – 120 тысяч долларов. Обычно враг выходит за ним и забирает в случае падения или уничтожает огнем артиллерии. Но на этот раз мы его из виду потеряли, подняли свой дрон, быстренько нашли, проверили на минирование…

В чем самая большая опасность "Орлана"?

Он фиксирует даже WiFi. Если мы разложим Starlink, то "Орлан" может "считать" точку доступа и передать эту информацию. Если посреди посадки стоит WiFi-роутер, то понятно, что это не комбайнер, а военные.

Мы стараемся подключать Starlink напрямую к ноутбуку, или чтобы WiFi был под землей, с минимальным радиусом действия. Самую антенну Starlink он не считывает. На передних линиях связь плохая, и когда пролетает "Орлан", если у него в этот момент включена функция поиска мобильных телефонов, он работает в режиме вышки и дает сигнал более мощный, чем вышка – телефоны подключаются к нему и враг начинает их видеть.

Аэроразведку он выполняет отлично, потому что камера у него работает безупречно. Она видит до трех километров и определяет цель. По ТТХ Орлан может пролететь до 150 км с передачей сигнала с камеры. По определенному маршруту он может преодолевать до 600 км или 10 часов полета. Когда мы его сбили, бак был почти полным. Это означает, что БПЛА был запущен около часа назад.

Как часто на вашем участке фронта летают "Орланы"?

"Орланы" на Купянском направлении летают каждый день, могут даже лететь сразу четыре. Поэтому мы на задании 24/7. У нас есть несколько экипажей. Каждый выход – это бессонная ночь. Даже простой солдат приобщается к планированию, а командир первым едет и проверяет, сможет ли эта группа выполнить задание.

Дмитрий Ключко

Дмитрий Ключко