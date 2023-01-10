По словам аналитиков, тактическая ценность Бахмута может вызывать сомнения, но теперь эта битва имеет большое стратегическое значение.

Власти Украины, которые ранее сомневались в целесообразности боев с большими потерями, вынуждены были поменять свою точку зрения относительно боев за Бахмут.

Как пишет New York Times в статье о развитии ситуации под Бахмутом, сейчас оборона этого города, который почти разрушен, стала для Украины символом национальной борьбы с российскими оккупантами.

По словам аналитиков, тактическая ценность Бахмута вызывает сомнения, но теперь эта битва – самая продолжительная за все время войны – имеет большое стратегическое значение.

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Издание отметило, что патовая ситуация на этом фронте вынуждает ВСУ менять стратегию. Украинскому командованию приходится адаптироваться под новые реалии, которые диктуют оккупанты, а именно – под российские огромные массы живой силы, которые идут в лобовые атаки.

Как отметило издание, в других крупных противостояниях ВСУ могли избегать лобовых столкновений, удачно используя западное оружие, чтобы заставить россиян отступить.

Теперь для РФ, давно не показывавшей никаких крупных достижений на войне против Украины, взятие Бахмута имеет большое психологическое значение.

"Количество израсходованных Россией боеприпасов и потери, которые они понесли, привели к поражению российской армии", - сказал аналитик Роб Ли.

По его словам, сыграет ли Бахмут важную роль перед возможным весенним наступлением Украины, зависит от многих факторов, в том числе и от того, сколько солдат Россия сможет выставить после мобилизации.

Как отметило издание, в городе, где ранее проживало около 100 тыс. человек, на данный момент остаются около 7 тыс, в основном на менее поврежденном западном берегу речки, разделяющей Бахмут. Восточные кварталы города - это руины.

По данным издания, бои в Бахмуте проходили в два этапа: первые 100 дней в них участвовала российская регулярная армия, а затем частная военная компания "Вагнер".

Второй этап был более кровавым, так как россияне бросали на штурм города заключенных, набранных в ряды "Вагнера". А за ними шли уже более обученные военные. Как отметило издание, таким образом главарь "Вагнера" Пригожин опробовал новую тактику.

"Они (заключенные - ред.) принимают на себя основной удар украинской армии", - сказал высокопоставленный военный чиновник США на условиях анонимности. "Затем у вас есть лучше обученные силы, которые движутся за ними", - отметил он.

Оборона Бахмута

Российские оккупанты уже несколько месяцев пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области. Там продолжаются ожесточенные бои, а россияне несут огромные потери.

За это время Бахмут уже стал настоящей крепостью украинских воинов. Офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск армии Украины Тарас Березовец считает, что пик противостояния за Бахмут должен быть в январе.

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