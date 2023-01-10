Такие бои - пример удачной тактики малых групп в современной большой войне.

Несмотря на постоянную переброску Россией новомобилизованных на Бахмутское направление, украинские военные дают достойный отпор оккупантам там. Об очередном достижении защитников Украины под Бахмутом рассказал главный редактор "Цензор.НЕТ" и журналист Юрий Бутусов.

По его словам, под Бахмутом тактическая группа "Адам" провела очень поучительный бой, в результате которого было ликвидировано все подразделение противника:

"Благодаря качественному планированию и управлению, 4 бойца Сил специальных операций атаковали позицию россиян под Бахмутом и уничтожили 15 солдат противника. Во время зачистки были захвачены 6 россиян, которым посчастливилось выжить, все подразделение полностью ликвидировано".

Журналист добавил, что группа выполнила операцию без потерь, а результаты успешной операции защитников Украины зафиксированы на видео.

Потери России на войне в Украине

На сегодня наиболее ожесточенные бои ведутся на Бахмутском направлении, в результате которых российские оккупанты несут огромные потери. Защитники города-крепости Бахмута ежедневно отражают непрерывные атаки захватчиков, но населенный пункт благодаря титаническим усилиям остается под контролем ВСУ.

В Бахмуте потери России в войне против Украины колоссальные, военные рассказывают, что там лесополосы и окопы усеяны трупами оккупантов.

Всего сутки украинские защитники уничтожили около 710 российских оккупантов с 24 февраля 2022 года - 112 тыс. 470 захватчиков.

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