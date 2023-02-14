Боец отметил, что направление от Лимана до Угледара находится в сплошном огне.

Заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко рассказал о ситуации на Донбассе. Несмотря на давление российских оккупантов, украинские воины продолжают героически оборонять позиции вокруг Бахмута Донецкой области.

"Враг продолжает давить на Бахмутском направлении. Сложная ситуация на севере и юге от Бахмута. Враг несет огромные потери. Такое впечатление, что российское весеннее наступление уже началось на Бахмутском направлении. Направление от Лимана до Угледара находится в сплошном огне, но украинские воины мужественно защищают и держат позиции", – заявил Назаренко в эфире "Эспрессо".

Военный отметил, что российские оккупанты используют тактику огневого вала.

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"Инициатива сейчас за обеими сторонами, инициатива в огне. Враг имеет гораздо больше потерь. Своей пехотой они штурмуют и штурмуют, взвод положили и через пол часа опять посылают следующий взвод", – резюмировал Назаренко.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в Бахмуте до сих пор остаются около пяти тысяч жителей. Среди них – 140 детей.

13 февраля украинские военные сбили над Бахмутом Донецкой области Су-24, который принадлежит российской частной военной компании "Вагнер". Именно этот самолет использовался во время съемок пропагандистского ролика, в котором главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вызвал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский считает, что бои за Бахмут могут нарастать до отчаянного положения, поскольку этот город стал важной медийной составляющей войны.

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