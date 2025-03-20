Несмотря на заявления Кремля о готовности к прекращению ударов, Москва продолжает атаковать украинскую инфраструктуру.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, украинская энергетическая инфраструктура подвергалась многочисленным атакам. Под ударами была и российская энергетика.

Как пишет Bloomberg, удары имели целью повредить способности другой стороны вести войну или ослабить решимость ее народа, усложнив повседневную жизнь. В этом контексте 30-дневное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру – если этот сценарий таки реализуют – могло бы помочь обеим странам.

Но несмотря на заявления Кремля о готовности к "энергетическому перемирию", Москва продолжает атаковать украинскую инфраструктуру.

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Какие объекты энергетической инфраструктуры были атакованы за время войны

Россия методично атаковала украинскую энергетику. Российские войска нанесли значительный ущерб электростанциям и сетям с помощью ракет и беспилотников. В последнее время Москва сосредоточила свой огонь на газовой инфраструктуре.

Для Киева главной целью среди объектов страны-агрессора является разветвленная сеть российских нефтеперерабатывающих заводов. Украина запускала несколько волн атак с использованием многих тысяч беспилотников на огромной территории России – от Московской области до Башкортостана. Нефтяные объекты тоже подвергались атакам.

Как "энергетическое перемирие" повлияет на каждую из стран

Если "энергетическое перемирие" таки заработает, Россия столкнется с меньшим риском остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за атак БПЛА в ближайшей перспективе. Это важно, ведь сейчас ее заводы проходят сезонное техническое обслуживание. Кроме того, спрос на топливо весной повышен, потому что фермеры высаживают посевы.

Прекращение российских атак на электростанции Украины могло бы дать украинцам передышку от отключений электроэнергии, хотя они и были менее серьезными после окончания самой холодной зимы. Однако отключения все еще могут происходить на локальном уровне, когда Москва атакует инфраструктуру в некоторых городах или регионах.

Прекращение ударов по энергетике также могло бы помочь Украине по крайней мере частично восстановить поврежденные объекты. К тому же, Киев выиграл бы время для проведения ежегодного обслуживания атомных электростанций.

"Перерыв в авиаударах может также позволить Украине увеличить внутреннюю добычу газа и закачать большие объемы топлива в хранилища в течение лета – жизненно важная подготовка к следующей зиме", – констатирует издание.

"Энергетическое перемирие": основное

18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. В Кремле заявили, что согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины, но уже через несколько часов атаковали Донецкую область, что привело к частичному обесточиванию в Славянске.

19 марта Трамп говорил с Владимиром Зеленским. Bloomberg писало, что президент Украины согласился на паузу в ударах по российской энергетике.

Позже Sky News со ссылкой на источник писало, что детали "энергетического перемирия" еще не согласованы. В то же время британский аналитик Майкл Кларк высказал мнение, что такое перемирие является "шатким с самого начала".

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что для контроля за соблюдением "энергетического перемирия" может быть создан список важных энергетических и других объектов.

"Мы в принципе понимаем, какие могут быть технические вызовы и как это контролировать. Может быть, что и этот вопрос будет рассматриваться в Саудовской Аравии, если технические команды дойдут до него. Будем верить в лучшее. Хотя, наверное, не без сюрпризов, как это всегда бывает", – сказал глава государства.

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