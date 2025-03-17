В сети публикуют кадры пожара и большого столба дыма в Днепропетровской области.

Российские оккупационные войска атакуют Украину дронами. В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА возник сильный пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Телеграм. По его словам, поврежден инфраструктурный объект.

По состоянию на 22:06 информации о пострадавших не было.

Тем временем в сети публикуют кадры пожара и большого столба дыма в Днепропетровской области:

От атак оккупантов пострадала и Запорожская область. Там враг атаковал одну из прифронтовых общин, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, поврежден объект критической инфраструктуры. Без света остались более 3 тысяч абонентов. В трех селах проблемы с водоснабжением.

Война в Украине

Враг пытается любыми способами зайти на территорию Сумщины. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, на севере Сумской области фиксируются активные действия диверсантов.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по войне в Украине вступают в "критическую стадию". Он говорит, что Киев и другие игроки поддерживают необходимость завершения войны.

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