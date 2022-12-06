Однако этого все равно недостаточно, чтобы сформировать угрозу для севера Украины.

Накопление войск в Беларуси продолжается и достигло уже 10,5 тысяч военного персонала. Об этом военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Продолжается накопление войск в Беларуси. Количество военного персонала уже достигло 10,5 тысяч. Но этого все равно недостаточно, чтобы сформировать угрозу для нашего севера", - сказал он.

По словам Кузана, у Беларуси есть достаточный объем советского оружия на хранении, поэтому оно вывозилось в Россию. В то же время, в Беларусь завозятся российские военные и некоторое вооружение.

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"Страна, которая готовится к полномасштабному вторжению, копит силы, а не отдает их. Поэтому для наступательных действия требуется, как минимум, втрое больше ресурсов, чем обороняющей стороне. Поэтому накопление должно быть существенным, должно быть существенным в прифронтовых территориях", - пояснил эксперт. Он добавил, что пока не наблюдается соответствующая подготовка.

Путин втягивает в войну против Украины Беларусь

Как известно, с первых дней полномасштабного вторжения Беларусь стала союзником России в войне против Украины. Эта страна предоставила свою территорию в качестве военного полигона для россиян. Сейчас, в Беларуси продолжается накопление войск, однако угрозы повторного наступления пока нет, говорят в ВСУ.

На Днях Александр Лукашенко проговорился, что белорусские военные учат российских "мобиков".

Как сообщал УНИАН, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в настоящее время предпосылок повторной атаки врага на Киев со стороны Беларуси нет. Сырский также отметил, что россияне начали испытывать беспрецедентный уровень расхода боеприпасов во время боевых действий, сравнимых с периодом Второй мировой войны.

Тем временем министерство в Беларуси объявили о начале занятий по боевой подготовке своих вооруженных сил.

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