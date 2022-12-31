Россия все чаще запускает по мирным городам нашей страны иранские дроны.

Россия увеличила количество атак иранскими дронами. В ночь на 30 декабря рашисты запустили беспилотники по Киеву. Россия все чаще пытается разрушить объекты критической инфраструктуры "Шахедами".

В Институте изучения войны (ISW) назвали причину новой волны ударов беспилотниками. Стране-агрессору мог снова помочь Иран.

"В ночь с 29 на 30 декабря российские силы атаковали Киев с помощью беспилотников иранского производства, что является продолжением участившихся атак беспилотников в Украине. Командование ВВС Украины заявило, что в ночь с 29 на 30 декабря российские войска запустили 16 беспилотников "Шахед-131" и "-136" по объектам в Украине и что все они были сбиты украинскими средствами ПВО", - напомнили в ISW.

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Также аналитики добавили, что рашисты запустили по Киеву семь дронов. Все эти атаки беспилотниками последовали после массированного ракетного удара 29 декабря, когда РФ также использовала 23 "Шахеда".

"Использование российскими военными 39 беспилотников за последние два дня, использование ими 30 беспилотников Shahed 131 и -136 в ночь с 18 на 19 декабря, и использование им 13 беспилотников "Шахед" 14 декабря представляет собой значительное увеличение недавнего использования этих систем в Украине. 10 декабря в ISW сообщали, что учащение атак российских беспилотников может указывать на то, что российские силы накопили больше беспилотников иранского производства после трехнедельного периода (с 17 ноября по 7 декабря), когда они не использовали, или что Россия получила или ожидала получить новая партия дронов из Ирана", - отметили аналитики..

Эксперты добавили, что РФ увеличила темпы атак беспилотниками, чтобы продолжить атаковать критически важную инфраструктуру Украины. Однако агрессор использует дроны не просто так. Как отметили эксперты, на фоне истощения запасов ракет, рашисты все чаще пытаются наносить удары "Шахедами". Однако это у них едва ли получается.

"Украинские ПВО недавно доказали свою высокую эффективность в уничтожении беспилотников "Шахед", а использование этих систем российскими военными для атак на гражданские объекты в тылу имеет все меньше последствий. Российские военные, вероятно, продолжат использовать все большее количество этих систем для ударов по гражданским объектам в Украине в своих ошибочных попытках сломить волю украинцев", - добавили аналитики.

Атака дронами

В ночь на 30 декабря украинские защитники сбили 10 вражеских ударных дронов в двух областях. Они уничтожили 9 БПЛА типа "Шахед" и один "Марлин". Однако на этом вражеская атака не закончилась. Рашисты атаковали дронами еще и Киев с Киевской областью. Вскоре стало известно, что силы ПВО сбили все беспилотники.

После этого Кличко рассказал о повреждениях из-за падения обломков БПЛА, сбитых украинскими защитниками. Семь дронов-камикадзе шли в Киев, два из них сбили на подлете, пять - над столицей.

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