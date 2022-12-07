Российские власти обвиняют в произошедшем ВСУ.

Пожар в районе военного аэродрома в российском Курске тушили больше суток. Россияне присвоили пожару третью категорию сложности, для его тушения привлекли свыше 200 человек.

Как пишет губернатор Курской области Роман Старовойт, распространения огня удалось избежать. По его информации, пострадавших в произошедшем якобы нет.

Также он назвал взрывы и пожар на аэродроме последствиями атаки Вооруженных сил Украины.

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Атака дрона на российский аэродром в Курске

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в российском Курске.

После громких взрывов в районе аэродрома произошел масштабный пожар.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в Курске уже строят фортификационные сооружения, готовясь к "вторжению" Вооруженных сил Украины. В приграничных областях России уже начинают понимать, что их так называемая "спецоперация" вышла из-под контроля.

Reuters со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщил, что взрывы на военных аэродромах в России окажут сильный психологический удар и заставят Кремль хорошо подумать, как обеспечить безопасность своих дальних бомбардировщиков.