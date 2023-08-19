Эксперт заявил, что ни о каком массовом производстве дронов в РФ речи пока не идет.

Судя по динамике налетов на Украину дронов-камикадзе Shahed-136, ни о каком массовом производстве беспилотников в России речь не идет. Об этом рассказал военный обозреватель Александр Коваленко, подводя итоги атак дронами Shahed-136 за прошедшую часть августа.

"В прессе всё чаще звучат заявления о том, что в России заработал завод по производству Shahed-136 и сейчас как попрёт волна за волной, тысячи, тысячи!!! Хотя, убедительные подтверждения того что завод и вправду заработал на уровне серийного производства, мне так и не встречались", - пишет Коваленко.

Он отмечает, что, хотя в используемой им официальной информации от Командования ВС ВСУ не всегда указывается общее количество дронов, а только сбитые, однако, по приблизительным данным, за 2/3 августа по Украине было запущено 128 Shahed-136, сбито 121.

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Таким образом, эффективность противодействия Shahed-136 превысила за этот период августа 90%, при этом в мае эти показатели были 413/377, июне 197/166, июле 246/205, напоминает эксперт

"Из этих цифр можно сделать и другой вывод, а именно - ни о каком запуске завода в России с массовым, серийным производством Shahed-136 речи пока не идёт. Августовские налёты ничуть не отличаются количественно от налётов за прошлые 3 месяца, а могут быть, возможно, даже меньше их", - пишет Коваленко.

Однако, по словам эксперта, это не исключает мелкосерийную, штучную сборку Shahed-136, далёкую от полноценной заводской сборочной линии или же процесс накопления, накануне Дня независимости Украины.

"В любом случае, следующая неделя будет показательной, а итоги месяца многое прояснят", - подытожил эксперт.

Запасы дронов в России - что известно

В прошлом году Россия на фоне нехватки оружия обратилась к Ирану по поводу предоставления ударных беспилотников. Также в конце прошлого года появилась информация о том, что Иран и Россия подписали соглашение об открытии производства этих дронов на российской территории.

В июне 2023 года представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Тегеран и Москва договорились о производстве дронов, и предположил, что завод может быть полностью запущен в следующем году. Тогда в разведке США отмечали, что завод обеспечит Россию количеством беспилотников "на порядки большим", чем она уже приобрела у Ирана.

В конце июля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия использует для атак по Украине беспилотники-камикадзе собственного производства.

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