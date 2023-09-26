Олещук подчеркнул, что украинские бойцы не устают бить по БПЛА оккупантов.

Командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как ночью 26 сентября украинские защитники уничтожали Shahed российских захватчиков. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

"Мы все видим и мы не устали вас уничтожать. Боевая работа подразделений Воздушных Сил по вражеским ударным БПЛА типа Shahed 26 сентября 2023 года. Вместе - к победе", - написал Олещук в комментарии к видео.

Атака России 26 сентября - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в течение ночи 26 сентября россияне атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. По данным Воздушных сил, всего было запущено 38 дронов с юго-восточного направления - из района российского города Приморско-Ахтарск и мыса Чауда в Крыму.

Видео дня

Силами и средствами ПВО удалось сбить 26 беспилотников. По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

В течение двух часов атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, в результате напряженной работы сил ПВО большинство дронов было сбито.

В Измаильском районе зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали.

Также в результате ночной атаки на Одесскую область россияне повредили международный пункт пропуска на границе между Украиной и Румынией.

А глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о "прилете" по одному из предприятий Кривого Рога.

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