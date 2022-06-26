Женщина с тремя котами и собакой бежала от "русского мира" в столицу, однако вражеские снаряды снова пролетели почти рядом с ней.

Сегодня рашисты атаковали Киев ракетами. Вражеский снаряд попал в многоквартирный дом, где жила женщина из Северодонецка.

Женщину с тремя котами и собаками, которая сидела во дворе, заметила журналистка 1+1 Наталья Нагорная, она сняла с ней видео и разместила его на своей странице в Facebook.

Жительница Северодонецка переехала в Киев. Она не оставила своих животных в опасности. Трех кошек и собаку женщина взяла с собой. После утреннего "прилета" она вновь собрала всех животных и эвакуировалась из дома, куда попали оккупанты.

Журналистка увидела, что женщина плачет. Оказалось, слезы из глаз северодончанки текли не только из-за того, что она испугалась. Женщина уже знает, что такое вражеские "прилеты".

Переживать этот ужас снова, особенно после переезда и надежд на мирную жизнь, очень тяжело.

Враг ударил ракетами по Киевщине: что известно

Как сообщал УНИАН, утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. Впоследствии информацию об этом подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

В Киеве в доме, куда попала ракета оккупантов, бетонная плита зажала женщину с российским гражданством. Ее муж, вероятно, погиб, а маленькую дочь госпитализировали. Впоследствии Кличко сообщил о количестве раненых.