В Страткоме подчеркнули, что Кремль не имеет морального права заявлять о "терроризме" после убийства мирных граждан Украины.

Атака дронов на Москву подрывает уверенность рашистов в их безнаказанности и свидетельствует о неспособности РФ защитить свое небо.

"Война, развязанная Кремлем против Украины, возвращается обратно в Россию. Это закономерный и справедливый результат агрессии. Акция в Москве и пригороде пошатнула ощущение безнаказанности у рашистов", - сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Как отмечаться, пока неизвестно, кто именно запустил БПЛА. В Страткоме предположили, что это силы сопротивления внутри самой России.

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"Вероятно, это силы сопротивления путинскому режиму внутри РФ, деятельность которых приобретает серьезные обороты. Атака дронами была направлена на места жительства "элиты" РФ (Рублевка, Ново-Огарево, Барвиха, Горки), что вызвало явное одобрение среди простых россиян", - говорится в сообщении.

В Страткоме считают, что российская ПВО не готова защищать свое небо, ведь ее ЗРК С-300 и С-400 отправлены для ракетных атак на украинские города и села, а остатки ПВО защищают властную элиту.

"Кремль не имеет морального права заявлять о "терроризме" после начатой им террористической кампании против украинских городов и сел, во время которой уже погибли сотни мирных жителей", – отметили в ведомстве.

Атака дронов в Московской области

Утром 30 мая в Москве и Московской области раздались несколько взрывов из-за работы ПВО по беспилотникам. Российские ЗМ писали о десятках дронов, тогда как официально власти РФ признали лишь 8. Там утверждают что все БПЛА якобы были сбиты на подступах к Москве.

Минобороны Российской Федерации, которая уже больше года ведет полномасштабную войну в Украине, пожаловались на атаку БПЛА по объектам в Москве и назвали ее терактом. В инциденте, традиционно, обвинили Украину. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Российская Федерация несет ответственность за атаку дронов по ее территории.

Позже стало известно, что под ударом оказались дома чиновников из окружения Путина.

В ISW заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин делает все, чтобы уменьшить значение и влияние атаки дронов на Москву и Подмосковье. российский диктатор таким образом пытается скрыть свои ограниченные возможности для "ответа".

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