По его мнению, белорусов все же могут заставить это сделать.

Белорусская армия очень слаба и не имеет должной подготовки. Кроме того, много ее техники уже передано России.

Армия Беларуси не может напасть на Украину. Об этом сказал британский военный эксперт, полковник Глен Грант в эфире "Эспрессо".

"Белорусская армия очень слаба из головы. У нее нет должной подготовки, и много ее оборудования уже передано России. Это не та армия, которая действительно может напасть. И все же это не значит, что их не могут заставить это сделать", - заявил эксперт.

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По мнению Гранта, Зеленский может предотвратить наступление на Украину с севера.

"Он должен убедиться, что политически вся белорусская система, ее правительство понимают, что если Беларусь пересечет границу с Украиной, то все - Украина вторгнется в Беларусь и освободит ее от тех, кто при власти. Мы должны четко дать им понять, что перехода границы не должно быть, что для них это не под силу, ведь у них недостаточно войск, чтобы это сделать разумно. Так что если же они нападут, то будет гораздо больше смертей как со стороны россиян, так и со стороны белорусов, и я не думаю, что белорусские солдаты вообще хотят воевать с вами, на самом деле я уверен, что этого они не хотят", - подытожил он.

Угроза наступления из Беларуси

Как известно, с начала полномасштабной войны Минск помогает Кремлю. Российские оккупанты зашли на север Украины с территории Беларуси, а вражеская авиация использует их воздушное пространство для ракетных ударов.

По последним данным Генштаба ВСУ, в Беларуси сейчас формируют российско-белорусская группировка войск.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, россияне собирать эти силы до середины зимы.

В случае повторного наступления с севера Силы обороны начнут массированное огневое поражение врага. ВСУ призвали военных Беларуси не вмешиваться в боевые действия и в случае приказа о наступлении добровольно сложить оружие.

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