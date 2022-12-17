Граждан призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В Беларуси в воздух взлетели самолеты, в Украине объявили воздушную тревогу.

Об объявление воздушной тревоги в Украине сообщают главы областных военных администраций в социальных сетях.

В частности, глава Житомирской ОВА сообщил о"взлете самолетов в Беларуси". Он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Также воздушную тревогу сообщили в Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Херсонской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Киевской областях.

Как уточнила мониторинговая группа Беларуски Гаюн, с белорусских аэродромов Мачулищи и Барановичи поднялись российские истребители. По данным группы, сейчас в небе находятся:

МиГ-31К ВКС РФ RF-92215

МиГ-31К ВКС РФ RF-92445

ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" RF-93966

Два истребителя из Барановичей.

Ракетный удар 16 декабря

Вчера утром Украина подверглась масштабной российской ракетной атаки. Воздушная тревога длилась более четырех часов.

Силы противовоздушной обороны уничтожили более 60 из 76 выпущенных врагом ракет.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, в Украине в результате ракетной атаки россиян было повреждено около девяти объектов генерации.

В результате попаданий по энергообъектах в нескольких областях по всей Украине были введены аварийные отключения света.

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